Efter voldsom kritik: Plejecenter undersøges

»Det fortjener både medarbejdere, beboere og pårørende i en situation, hvor der rettes en kritik mod plejecentret, som viser et billede, kommunen ikke kan nikke genkendende til, og som underbygges af to tilsynsrapporter af nyere dato. Det er således kommunens vurdering, at Løvdalen overordnet set er et veldrevet plejecenter,« skriver kommunen i pressemeddelsen, der fortsætter:

- Med de fortsatte skriverier om dårlige forhold for de ældre og vores egen opfattelse af, at vi faktisk yder en anstændig og værdig pleje, så ser vi ingen anden udvej end at lade andre kigge os i kortene og få suppleret tilsynsrapporterne, så vi kan danne os et fuldt og dækkende billede baseret på fakta. Forhåbentlig viser undersøgelsen det samme billede som tilsynsrapporterne tidligere i år viste, men uanset konklusionerne, så kan vi givetvis tage ved lære af undersøgelsen og blive bedre til det, det hele handler om, nemlig at sikre en god pleje for vores ældre medborgere, siger formanden for Ældre og Handicappede, Ole S. Nielsen (DF).