Efter giftig gravefejl: Byrådspolitikere melder De Nova til politiet

De Nova pløjede i sidste uge igennem volden nær vandkanten og blottede den giftige jord, som volden indkapslede. Nu er virksomheden politianmeldt af tre politikere for at bryde jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Foto: Kasper D. Dønbo

Halsnæs - 06. juni 2017 kl. 18:24

Tre byrådspolitikere fra Halsnæs Kommune er gået sammen om at politianmelde virksomheden De Nova for at overtræde jordforureningsloven og miljøbeskyttelsesloven. Det drejer sig om Lisbet Møller(EL), Qasam Ahmad(Alt) og Anja Rosengreen(SF). Det erfarer Frederiksborg Amts Avis.

Anja Rosengreen bekræfter, at trioen har anmeldt virksomheden, men ønsker ikke, at det skal trække for meget opmærksomhed.

- Vi er bekymret for udviklingen af situationen og har politianmeldt DeNova i går aftes (mandag, red.). Vi ønsker ikke, at det skal fylde ret meget, men det er vores mulighed for at handle som borgere, når vi er bekymret for, at lovgivningen bliver overtrådt, siger Anja Rosengreen til Frederiksborg Amts Avis.

Anmeldelsen sker, efter virksomheden i forbindelse med et kystsikringsprojekt i Frederiksværk inderhavn gravede igennem en vold, der indkapslede tungmetalholdig jord. Den giftige jord blev blottet på kanten af havnebassinet med fare for at vind og vejr kunne skylle de giftige stoffer ud i vandet. Det kunne Frederiksborg Amts Avis fortælle i weekenden.

Graveriet i volden er sket uden en såkaldt §8-tilladelse i henhold til jordforureningsloven, som man skal have for at håndtere forurenet jord og uden en §19-tilladelse i henhold til miljøbeskyttelsesloven, som forskriver, »at stoffer, produkter og materialer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund, må ikke uden tilladelse nedgraves i jorden, udledes eller oplægges på jorden eller afledes til undergrunden«.

Halsnæs Kommune sendte efterfølgende et tilsynsnotat til virksomheden, men Anja Rosengreen mener, at der burde være reageret kraftigere.

- Jeg synes faktisk, at man fra kommunens side burde have politianmeldt virksomheden. Det ville være den naturlig procedure at få eksterne rådgivere til at vurdere, hvor grel sagen er, siger Anja Rosengreen.

Den holdning deler formanden for kommunens Udvalg for Miljø og Teknik, Walter Christophersen(DF), ikke . Han opfordrer til, at der »ikke går hysteri i sagen«.

- På baggrund af de meddelelser og den information, som er tilgået mig, har jeg skrevet til byrådet, at der i min optik ikke skal indledes en politisag mod De Nova for nuværende, siger Walter Christophersen til Frederiksborg Amts Avis.

