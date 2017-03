Efter Reaktor-ulykke med giftig røg: Tvivlsom fremtid for anlæg

Det var anonyme henvendelser til Gribskov Kommune og politiet, der fik myndighederne til at interessere sig for, hvad der skete i et 153 kvadratmeter stort hus på Nygade i Helsinge. Den første henvendelse kom til Gribskov Kommune den 27. juli sidste år. Den anonyme meddeler oplyste, at der i huset befandt sig en otte-årig dreng, og at der lev begået vold mod både barnet og dets mor.

Det var anonyme henvendelser til Gribskov Kommune og politiet, der fik myndighederne til at interessere sig for, hvad der skete i et 153 kvadratmeter stort hus på Nygade i Helsinge. Den første henvendelse kom til Gribskov Kommune den 27. juli sidste år. Den anonyme meddeler oplyste, at der i huset befandt sig en otte-årig dreng, og at der lev begået vold mod både barnet og dets mor.

Dagen efter fik Nordsjællands Politi en anonym opringning fra en mand, de fortalte det politiet, om samme forhold samt at der blev drevet prostitution fra huset. Senere samme dag fik politiet en mail med et vedhæftet foto af en dreng, der var klædt i kvindetøj.

Det er nogle af detaljerne i det materiale, som anklager Margit Wegge fremlagde i retten i Helsingør fredag, hvor to kvinder står anklaget for blandt andet ulovlig menneskehandel, grov vold, åger og trusler ved at have tvunget drengens mor til at arbejde som prostitueret.

Den ene er en 46-årige kvinde, der er født i Thailand af thailandske forældre, mens den anden er dansk statsborger, 20 år yngre, og som har en thailandsk mor og en dansk far, Den yngste af kvinderne tiltales desuden for bedrageri ved at få en retarderet mand til at udbetale sig over 100.000 kroner.

Der er sat fem retsdage af til behandlingen af sagen. Fredag formiddag blev den 36-årige kvinde afhørt om tiltalen for bedrageri over for den retarderede mand. Hun erkendte at have modtaget pengene, men benægtede at det var bedrageri. Halvdelen af pengene var mandens indskud bil et dating-site, de skulle oprette på nettet, mens den anden halvdel var penge, som hun havde lånt af ham. Den anden halvdel, som hun havde fået udbetalt var et lån, som det var aftalt, at un skulle afdrage, sagde hun.

Den ældste af kvinderne blev afhørt om blandt andet forholdene i huset i Nygade. Det kom her frem, at hun havde aftalt at leje huset sammen med den yngre kvinde, som hun beskrev som sin kæreste. Senere kom de i forbindelse med drengens mor, som efter hendes forklaring tilbød at udrede halvdelen af huslejen. Hun nægtede at kende noget til, hvordan drengens mor tjente sine penge. Hun nægtede også kendskab til en hjemmeside, hvor i alt tre forskellige kvinder tilbød seksuelle ydelser fra adressen i Nygade. Hun var dog i stand til at identificere drengens mor på et af billederne, samt en anden thailandsk kvinde, som også boede i huset de sidste par måneder, inden de efter politiets første besøg tog væk fra huset i slutningen af august. Hun nægtede også kendskab til en række sms-beskeder om betalingsspørgsmål og aftaler.

På de efterfølgende retsmøder skal man bandt høre om vold og trusler mod drengen, samt om de ydmygelser han i øvrigt var igennem. Ved anholdelsen fandt man hos kvinderne en computer, hvor der var over 1000 billeder og film af thailandske kvinder i seksuelle positioner. Der var også 10 billeder af drengen med makeup og i ført kvindetøj samt film, hvor man ser ham slikke kønsorganer og digevorter på en hund. Selvom billeder og film fandtes på en lukket netportal under den ældste kvindes brugerprofil, nægtede hun et hvert kendskab til dem. Hun var dog i stand til at identificere nogle af kvinderne på billederne. Der var tale om drengens mor i seksuel leg med diverse legeredskaber sammen med den anden thailandske kvinde, som boede et par måneder i huset i Nygade.

Den ældste kvinde blev ligeledes foreholdt ordlyden i en række beskeder, der var modtaget på et af hendes mobilnumre.

En af dem lød: »Hun er nu afleveret. Jeg fik 2500. Jeg håber, at han giver hende 1000 mere«.

- Jeg kender intet til den besked. Alle i huset har kunnet bruge min telefon, lød hendes kommentar til den og de andre beskeder, der blev læst op. I følge anklagen skal kvinderne have tvunget drengens mor til prostitution, så hun blev i stand til at betale dem en godtgørelse på 200.000 kroner for ikke at sladre om en opdigtet påstand om, at hun skulle have smuglet narkotika til landet. Begge kvinder nægtede kendskab til den påstand.

Den yngste af kvinderne oplyste, at drengens mor på et tidspunkt havde sagt, at hun havde et mellemværende med nogle rockere.

- Måske skyldte hun dem penge. Jeg interesserede mig ikke for det. Jeg er skræmt over alt, der har med rockere at gøre, fordi jeg før har haft problemer med rockere efter at have vidnet mod dem i en anden sag, sagde hun.

Den 36-årige tegnede i øvrigt et helt andet billede af forholdene i Nygade i Helsinge, end det fremgik af anklageskriftet.

Hun fortalte også, at det var hende, der tog sig af drengen, fordi hans mor ikke var i stand til det.

- Jeg havde ondt af drengen. Han havde jo ingen far, og hver gang hun kom hjem, kunne hans mor kun holde ud at være sammen med ham en dag, inden hun begyndte at slå ham og råbe efter ham. Det var mig, der måtte sørge for, at han fik morgenmad og kom i skole, sagde hun.

Hun oplyste desuden, at drengens mor tog stoffer, lige som i øvrigt andre, der nåede at bo i huset, havde gjort det. En enkelt gang havde hun haft kokain med hjem til Danmark fra et besøg i Sverige.

Hun fortalte også, at hun en gang havde taget billeder af drengens mor, mens hun tog rygeamfetamin i nærheden af hendes søn.

- Jeg truede med at vise billederne til Gribskov Kommune, så de kunne se, at hendes barn ikke havde det godt. Man har ikke et barn, mens man sidder og gør sådan noget, sagde hun.

Det sidste af de berammede retsmøder holdes 1. juni.

Folk strømmede torsdag aften til borgermødet om det omdiskuterede stadionprojekt på Gl. Hellebækvej i Helsingør. Modstanderne var i overtal, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I avisen og på de sociale medier har der været kritik af, at Helsingør Kommune ikke har offentliggjort hverken forslaget til lokalplan for det nye 1. divisionsstadion på Gl. Hellebækvej eller borgermødet om det samme andre steder end på kommunens hjemmeside.

Imidlertid har Helsingør meget opmærksomme borgere. For tilstrømningen af borgere til mødet i Helsingør Hallen oversteg tydeligvis kommunens forventninger. Allerede 20 minutter før mødestart måtte de første af mange ekstra stole bæres ind i hallokalet. Og siden måtte tribunen også tages i brug. Det hører dog med til billedet, at både kommune og en lang række politikere gik ud og opreklamerede mødet for et par dage siden.

Selv om der også var en gruppe meget engagerede FC Helsingør-fans til stede til mødet, som virkelig glædede sig til, at det nye stadion stod klar - og Helsingørholdet også kunne rykke videre til Superligaen, så var det tydeligt, at langt, langt størstedelen af de hundredvis deltagere var enten skeptiske eller direkte modstandere af det store - og 57 millioner kroner dyre - stadionprojekt, som skal afløse det nuværende og traditionsrige stadion på Nordre Strandvej. Projektet til 57 millioner omfatter et 1. divisionsstadion, mens den planlagte 2. etape også skal omfatte badmintonhal og skydeklub, som i dag også har adresse ved Nordre Strandvej. Bliver 2. etape en realitet, så kommer prisen på projektet ifølge kommunens tal op på mindst 110 millioner kroner.

Hvorfor har i skjult lokalplan?

At mange borgere var vrede og frustrerede over både projekt og beslutningsproces kom allerede til udtryk under de indledende indlæg, hvor direktør i Helsingør Kommune, Lars Rich, ellers i sin egenskab af ordstyrer havde understreget, at spørgsmålene skulle gemmes til efter indlæggene. Indlæggene kom blandt andet fra borgmester Benedikte Kiær(K), udvalgsformand Jens Bertram(K) og centerchef Regin Nordentoft fra Center for By, Land og Vand.

Sidstnævntes indlæg blev mødt med et par uannoncerede spørgsmål fra sagen.

Hvorfor skal det gå så stærkt, at man sidste frist for at komme med indsigelser er næste uge? Hvorfor har I så travlt, og hvorfor har I skjult lokalplanen?, lød det fra salen.

- Lokalplanen er ikke blevet skjult, og otte uger er normal praksis for en høringsperiode - selv om man godt kan lave den længere, sagde Regin Nordentoft.

- Vi vil gerne i gang

- Men vi vil da rigtig gerne i gang med projektet, så det kan blive endelig politisk godkendt 29. maj, sagde centerchefen, der heller ikke høstede bifald, når han talte om de planlagte fire 45 meter høje lysmaster på stadionet, som får Teglstrup Hegn og Kongens Have/Marienlyst Skoven som nærmeste nabo.

Det beroligede heller ikke alle, at Region Nordentoft forsikrede salen, hvor mange naboer fra Sundparken og Hellebo Park var mødt op, om, at man ville forsøge at styre lyset, så det først og fremmest ramte banen - og ikke omgivelserne.

Ganske rigtigt er der tale om en meget stram tidsplan .For det er nemlig planen, at lokalplanen for projektet allerede skal godkendes i slutningen af maj, byggeriet sendes i udbud i løbet af sommeren og stadionet stå klar til sæsonstarten i 1. division i marts/april 2018.

Det er dog fortsat muligt at komme med indsigelser til lokalplanen frem til 9. marts i næste uge.

Allerede nu står det klart, at der er kommet en betydelig række indsigelser og klager over projektet. Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling har eksempelvis allerede indgivet en klage.

Morten Slotved (K), der er borgmester i Hørsholm, er rasende, efter folketingsmedlem Marlene Harpsøe (DF) i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis onsdag skriver, at Hørsholm Kommune har købt en millionvilla til flygtninge og påtænker at købe to yderligere. For det passer slet ikke, slår Morten Slotved fast over for Frederiksborg Amts Avis.

- Nej, Hørsholm har aldrig købt en ejendom til flygtninge, og vi har heller ikke planer om at købe to ejendomme til flygtninge, siger Morten Slotved til Frederiksborg Amts Avis og tilføjer:

- Min kommentar til hende er: Stop løgnen, Harpsøe. Jeg er rystet over, at hun er så uoplyst og ikke sætter sig ind i sagen. Det er pinligt, og det giver anledning til nogle overvejelser omkring politikeres troværdighed.

Marlene Harpsøe mener dog, at der er tale om små detaljer.

- De har jo indlogeret nogle flygtninge i denne her villa på Kong Georgsvej, og så kan det godt være, jeg skulle have skrevet, at de lejer i stedet for ejer, men det er nogle småting. Jeg synes bare, jeg gør det, jeg skal, og jeg er forundret over, man kan blive vred over, at man tager det her op politisk, siger hun til Frederiksborg Amts Avis.

Egedal Kommune har ansat Dorthe Baun som ny distriktsskoleleder på Distriktsskole Smørum, som tæller afdelingerne Balsmoseskolen, Boesagerskolen og Søagerskolen i Smørum. Det oplyser Egon Agerlin, der er centerchef i Skole og Dagtilbud i Egedal Kommune til Frederiksborg Amts Avis.

- Lige nu er hun distriktsskoleleder i Odsherred Kommune. Hun har stor erfaring med dels at være distriktsskoleleder dels erfaring med at lægge skoler sammen i Odsherred. Jeg har stor tiltro til, at et enigt ansættelsesudvalg har valgt den rigtige, og er helt sikker på, at det nok skal blive godt med de kvalifikationer, Dorthe har, siger Egon Agerlin om den nye distriktsskoleleder, der tiltræder 1. april og møder på skolen første gang mandag den 3. april.

Dorthe Baun fortæller, at hun blev ansat som lærer i Odsherred Kommune i 1994, og hun kommer senest fra et job som leder af Sydskolen, som er den ene af Odsherred Kommunes to distriktsskoler. Hun er 51 år, og synes det, som skolevæsenet i Egedal Kommune er i gang med, er rigtigt spændende.

- De arbejder med det, som jeg synes er sjovt og interessant, og så er jeg nået dertil rent personligt, at jeg har lyst til en ny udfordring, og skolejobbet i Egedal passede rigtigt godt ind i mine kompetencer, siger hun.

Privat bor hun i Nykøbing Sjælland med sin ægtemand gennem 24 år, og sammen har de en datter på 26 og en søn på 20.