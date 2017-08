Se billedserie Georginerne er over os.. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Dyssekilde - nu også med have

Halsnæs - 21. august 2017 kl. 11:04 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

Den 101 år gamle Dyssekilde Station hyggede sig lørdag mellem masser af boder med kilometermad, lokale loppesælgere og ikke mindst den nye have, som er sidste tilføjelse til stedet.

Haven er anlagt på et stykke jord, som ellers bare lå brak, med midler fra blandt andet tips- og lottomidlerne.

- Tanken er, at det skal være en spiselig have i flere etager, og så kan det være, vi får så meget, vi også kan sælge på markedet her. Vi har høstet de første bær.

Sådan lød det fra Liljan Wagner Smitt, der er én i gruppen af haveentusiaster, som har smøget ærmerne op. Haven er anlagt med stier og handicap-venlig adgang, også til en ny havepavillon. Højbedene er ekstra høje, for at folk i kørestol kan nå og sanse planterne.

Lørdagens "Åbne Havelåge", var en del af en landsdækkende event med inspirere til at dyrke haven giftfrit.

Lørdagen ved stationen var imidlertid meget mere end den nyanlagte have. Her var også det traditionelle Torup madmarked med kilometer mad - som mange efterhånden kører en del kilometer for at få fat i.

- Det er verdens bedste marked, du får ikke bedre grøntsager i Nordsjælland. Det er de allerfriskeste, lød det således fra Per Hansen, der sammen med sin kone havde taget turen fra Fredensborg for at købe en hel uges grønt. Fruen investerede også i en af de enorme georginer, som Landshop.dk havde med. Georginerne blomstrer netop nu og blev bundet med grønt fra årets asparges, der har fået lov at vokse for at samle kraft til næste år. Landshoppen er, som de øvrige deltagere medlem af det lokale Halsnæs Spisekammer.

Og ind imellem alle boderne futtede stationsforstanderen i egen høje person, Peter Plant, og slog stemningen an med en sang, som flere senere meldte sig til.

Der er endnu fire gange tilbage af Torups madmarked - der sælges også lokalt dyrkede og tilvirkede grønt og bær samt øl og ost og meget andet den 2., 16. og 30 september samt den 14. oktober.