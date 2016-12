Dyr højvandssluse på plads i 2017

Se billedserie Frederiksborg Amts Avis har allieret sig med Sune Schou(tv) og FInn Ellegaard til en snak om slusen. Foto: unknown

Halsnæs - 30. december 2016 kl. 09:02 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden slutningen af 2013 har fem storme og tre orkaner suset henover Halsnæs. I flere tilfælde har vandstigninger på op til 190 centimer efterfølgende truet med at oversvømme havne, gymnasium og boligområder. Men Allan, Bodil, Egon, Gorm og Urds efterfølgere får fremover sværere vilkår. Fra næste år vil en ny højvandssluse på ydersiden af Havnevej, hvor Arresø Kanal bliver til Roskilde Fjord stå færdig og være med til at sikre Frederiksværk mod stormflod.

Halsnæs Kommune har i september ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til at placere slusen på søterritoriet og forventer svar i januar næste år. Derefter skal sagen i udbud, inden en forventning byggeperiode kan skydes i gang fra maj til oktober.

- Vi er afhængige af en tilladelse fra Kystdirektoratet og af, at slusen skal i udbud, men planen er, at slusen skal bruges i 2017. Vi skulle gerne nå det inden næste storm, siger Sune Schou, chef for miljø og teknik i Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.

Sagen dukkede første gang op på de politiske dagsordener i 2014. Siden har byrådet flere gange sat penge af til analyser på området. For et år siden - i december 2015 - valgte byrådet, at Frederiksværk skulle sikres mod oversvømmelse med en sluse i kanalen ud fra en forudsætning om, at sluseklapperne relativt simpelt kunne monteres på den eksisterende vejbro på Havnevej, der fører til indkørslen ved stålvalseværkerne.

Det første prisestimat for denne løsning var 1,1 mio. kr.

- Det var et overslag, som blev lavet på baggrund af en rapport om sikring af hele Frederiksværk og som ikke gået detaljeret ned i projektet med en sluse. Men det var for lavt sat, siger Finn Ellegaard fra Halsnæs Forsyning, som er kommunens partner i projektet. Han forklarer, at broen er bygget til at modstå lastbilers kørsel, ikke pres fra vand.

Løsningen blev i stedet at flytte slusen et par meter væk fra broen. Det nye projekt bliver samtidig 14 gange dyrere end 2015-estimatet. Byrådets politikere nikkede den 20. december ja til at frigive 11,2 mio. kroner til at anlægge højvandsslusen. Dertil kommer 3,2 mio. kr. fra Halsnæs Forsyning som medfinansierer pumper og pumpestation.

- Når vi bruger 14 millioner, så skal vi også være sikre på, at vi gør det på den rigtige måde, siger Finn Ellegaard og inddrager hydrauliske beregninger, å-systemer og pumpemekanismer i en teknisk forklaring af sluseanlægget.

Slusen anlægges som en klassisk sluse med fast bund og sider med påmonterede sluseporte, der styres mekanisk. Slusen placeres 15 meter fra vejbroen ved Havnevej og har en åbning på 6 meter. Den suppleres med pumper, der primært skal sikre afledning af vand fra Arrenakke Å systemet og eventuelt regnvand fra Frederiksværk bymidte under højvandssituationer. Overkanten af slusen vil være 2,7 meter, hvilket giver en god fremtidssikring af Frederiksværk.