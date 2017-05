Helle Lunderød ses her ved Knud Rasmussens Hus med direktøren for Grønlands Nationalmuseum, Daniel Thorleifsen samt Søren la Cour og Frank Allan Rasmussen fra Industrimuseet Frederiks Værk. Ved dette møde drøftede man netop mulighederne for et arktisk center i Hundested. Foto: Niels J. Larsen

Dybt skuffet over havnen

Sådan lyder det fra byrådsmedlem Helle Lunderød (S), formand for Industrimuseets bestyrelse og en af de som i mange år har været optaget af skabelsen af et arktisk Knud Rasmussen-center i Hundested.

Indtil for nylig har hun haft en klar fornemmelse af at Hundested Havn også bakkede op om de ambitiøse planer om et arktisk center, og hun ser det som noget af en kovending, at det nu - som hun opfatter det - udelukkende er havnen, der har fravalgt det.

- Det berøver os alle sammen for nogle muligheder med et kæmpe vækstpotentiale på et tidspunkt hvor der er stor arktisk fokus, og det virker meget kortsigtet. Det er første gang jeg oplever at havnen ikke tænker ud fra et samlet hele, siger Helle Lunderød.