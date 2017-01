Hvis Hundested Havn får lov at grave sejlrende og havnebassin 80 cm dybere, vil der være sand nok til at kystbeskytte 7,5 km kyst i Halsnæs. Sådan lyder meldingen fra havnefogeden. Interessant, mener borgmesteren i Halsnæs. Foto: Thomas Olsen

Dybere sejlrende kan hjælpe kystsikring

Krydstogtskibe og kystbeskyttelse bliver sjældent nævnt i samme sætning, men de store sejlende byer kan komme de udsatte nordsjællandske kyster til gode. Hundested Havn ønsker at uddybe sejlrenden med mindst 50 centimeter - en halv meter, som vil gøre det muligt at tiltrække større krydstogtskibe med flere gæster. Projektet vil bruge alt det opgravede sand til kystbeskyttelse.

- Det her er en mulighed for at vedligeholde kysterne og vanddybden samtidig. Hvis sejlrenden bliver dybere, bliver indsejlingen mere sikker, og vi kan tiltrække flere skibe. Samtidig kan vi byde ind med sand til kystbeskyttelsen af de nordsjællandske kyster. Det er en win-win situation, siger Søren Brink, havnefoged på Hundested Havn, til Frederiksborg Amts Avis.

Kystbeskyttelsen af de nordsjællandske kyster er en højaktuel politisk sag, hvor Halsnæs Kommune sammen med Gribskov og Helsingør kommuner er i gang med at udarbejde et fælles kystsikringsprojekt - »Nordkystens Fremtid«. Kommunerne har fået udarbejdet en rapport rådgivningsfirmaerne COWI, NIRAS, DHI og Hasløv & Kjærsgaard, der viser, at det er teknisk muligt at sikre Nordsjællands kyst fra Hundested til Helsingør med en kombination af hårde anlæg og sandfordring. Det vil koste cirka 100 millioner kroner i startudgift og derefter syv millioner kroner årligt for at supplere med sand.