Arresø Plejecenter Løvdalen og resten af kommunens plejecentre beholder deres centerråd selv om kommunens administration har haft tanker om at nedlægge dem.

Dropper forslag om at fjerne centerråd

Halsnæs - 22. februar 2017 kl. 09:32 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forslag fra administrationen i Halsnæs Kommune om at nedlægge centerrådene ved kommunens plejecentre kommer ikke til politisk behandling. Det meddeler formanden for Udvalget for Ældre og Handicappede Ole S. Nielsen (DF) efter at Frederiksborg Amts Avis onsdag citerer flere for at de frygter for demokratiet på plejecentrene, hvis centerrådene blev afskaffet.

- Som udvalgsformand kan jeg beslutte at sagen ikke skal på dagsordenen. Det er ikke den rigtige måde at gøre det på, og der bliver ikke lavet om på noget som helst, siger Ole S. Nielsen.

Forslaget om at fjerne centerrådene, der skal sikre dialog mellem kommunen/plejehjemsledelse og beboerne og deres pårørende,skulle ellers have været på marts-mødet i Udvalget for Ældre og Handicappede. Men efter drøftelse med bl.a. borgmester Steen Hasselriis (V) har Ole S. Nielsen besluttet sig for at det ikke skal ske.

Både beboere, pårørende og formanden for Ældrerådet giver i Frederiksborg Amts Avis onsdag udtryk for, at de frygter for demokratiet på plejecentrene, hvis administrationens tanker var blevet gennemført.

- Det er ikke en god idé. Fjerner man Centerrådet, tager man den sidste indflydelse fra vores side fra os, og alt vil foregå hen over hovedet på beboerne. Det virker som om, kommunen vil camouflere et eller andet, men det demokrati vi har nu, må vi ikke miste, siger beboerrepræsentant på Frederiksværk Plejecenter Arresøparken Susanne Jønsson, der har været med i plejecentrets centerråd siden starten i 2007.

Begrundelsen for at nedlægge centerrådene er bl.a. at det har været svært at finde beboere og pårørende, der vil sidde i rådene.

