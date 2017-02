Dødt løb mellem narko og sprut

- Generelt kører der mange rundt, der er påvirket. Uanset om det er af alkohol eller narko, fokuserer vi selvfølgelig på det. Vores strategi i Nordsjælland er, at samtlige førere skal puste, når de bliver stoppet - i alkometer og narkometer. Lige såvel, som de skal vise kørekort. Og vi vil gerne have, at folk ved, at de vil blive testet for det, siger Kim Bruun, leder af færdsels- og hundeafdelingen i Nordsjællands Politi.