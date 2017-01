Se billedserie Når et til til Halsnæs Kommune bliver indberettet, dukker det op på kortet. De grønne er fuldførte opgaver, gule er registrerede, mens røde er afviste. Screendump: Halsnæs Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Døde katte og scooterrester: 340 har tippet kommunen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Døde katte og scooterrester: 340 har tippet kommunen

Halsnæs - 20. januar 2017 kl. 14:58 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken er 15.32 den 16. december 2016, da en borger på tur med sin hund kommer forbi et efterladt chassis fra en scooter ved Industrivej i Frederiksværk. Vedkommende finder sin mobiltelefon frem, tager et billede og skriver en kort tekst. Kort efter tikker det hele ind hos Natur og Vej i Halsnæs.

»Scooter / rester af den efterladt i natur forenden af industrivej ved åen«.

Situationen er ikke enestående. Der findes 340 lignende eksempler. Så mange gange har borgerne tippet Natur og Vej i Halsnæs Kommune gennem app'en Tip Halsnæs, der blev lanceret 26. maj sidste år.

- Vi oplever app'en som en hjælp, og det tror jeg også, at borgerne gør. Her kan vi læse og se, hvad folk oplever, siger Jan Hansen, vejingeniør i Halsnæs Kommune.

Af hans data fremgår det, at 225 opgaver er afsluttet sidste år. 115 er stadig igangværende, mens 10 er afvist. Tippene strækker sig fra døde katte på vejen til slidte vejstriber, manglende saltning og løse lampeskærme.

- Folk har taget app'en til sig, bruger den og det letter arbejdsgangen for os. Nu har vi fået tingene lidt. Det er godt nok ikke alle, der bruger app, men jeg vurderer, at vi får færre opringningerne nu. Og det går hurtigere at tjekke et tip end at svare på telefonopkald, siger Jan Hansen.

Den 6. december kom Tip Halsnæs-app'en på dagsordenen i udvalget for miljø og teknik. Her ønskede Michael Thomsen(V) at vide, hvor godt app'en har fungeret.

- Jeg har selv brugt den et par gange og synes, at det er en rigtig god ide. Når folk spørger mig, hvorfor kommunen ikke har klippet hæk her og lappet vej der, siger jeg altid: »Ind og hent app'en«. Derfor ville jeg gerne undersøge om den blev brugt af borgerne eller ej.

Michael Thomsen har nu fået stukket tallene i hånden af kommunen, og han er glædeligt overrasket.

- Det er meget positivt, at folk gider hjælpe til med det her. Det viser, at de bekymrer sig om deres by og kommune, siger han.

Når et tip indløber dukker det op på hjemmesiden hos Natur og Vej. Herfra vurderer Jan Hansens opgavens omfang og tidshorisont og registrerer det i systemet.

- Jeg sidder ikke og kigger på den hele tiden. Det tror folk måske. Men en død kat kan godt komme til at ligge et par dage, selvom vi tjekker for tips jævnligt, siger Jan Hansen.