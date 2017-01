Det er beslutningen om, hvorvidt Qasam Nazir Ahmad skal indtræde i Halsnæs Byråd, som har sendt den lokale afdeling af Alternativet i tænkeboks.

Dilemmaerne står i kø for Alternativet

Halsnæs - 23. januar 2017 kl. 13:15 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver grublet, vurderet, vendt og drejet i Alternativet lokale partiforening i disse dage. I weekenden kom det frem, at partiets folketingskandidat Qasam Nazir Ahmad kan få en uventet plads i byrådet i Halsnæs Kommune. Det har sat Qasam selv, lokalbestyrelsen, kredsbestyrelsen, menige medlemmer og partiets sekretariat i tænkeboks.

- Vi forholder os meget afventende og reflekterende. Vi forsøger at rådgive Qasam og løse op for de spørgsmål, som kan komme undervejs, men dilemmaerne står i kø. Det er en stor udfordring på personligt niveau. Vi giver gerne vores input, som han kan læne sig op af, men i sidste ende er det Qasams beslutning, siger Ib Foder til Frederiksborg Amts Avis.

Han var med til at tage de første spadestik til Alternativet i Halsnæs i 2013 og har tidligere siddet i Alternativets hovedbestyrelse.

I dag er han menigt medlem med fingeren på pulsen og en af dem, som Qasam konsulterer inden sin beslutning. Mandagen kommer til at byde snak internt i partiet, inden den endelige beslutning bliver givet til borgmester Steen Hasselriis(V) i aften.

- Vi skylder Halsnæs-medlemmerne at høre dem i sagen, og det er vi i gang med, siger Ib Foder og åbner op for en del af de refleksioner, som kører i partiets maskinrum.

- De største principielle overvejelser handler om forsigtighed og respekt. Man skal have forståelse for, at der er partier, som har arbejdet med deres politik siden valget og frem til nu. Der er ti måneder tilbage af valgperioden, og der skal ikke bare komme nogle ind fra noget parti og ændre på det. Det ville være uetisk og udemokratisk.

- Derfor ville den nemme løsning være at lade være at tage mandatet. Den vanskelige løsning er at tage mandat, vise at man gerne vil være med og skabe en dialog om politikken, der tilfører noget ny. Med ydmyghed for de ting, der er udført allerede. Det handler ikke om at komme og lave ballade og ravage.

- Vi rummer i partiet begge holdninger, og det er rigtig svært at vide, hvor vi lander, siger Ib Foder.

Venstres Hanne Kjær Knudsen(V) stopper efter 19 år i lokalpolitik og fraflytter kommunen. Det er hendes afgang, som kan kaste byrådet ud i en ny virkelighed, hvor borgmesteren ikke længere er sikret et smalt 11-10 flertal.

Ved kommunalvalget i 2013 var Qasam Nazir Ahmad nemlig opstillet i Halsnæs for Venstre, hvor hans stemmetal berettigede til en plads som 2. suppleant. Qasam har siden flyttet sit politiske ståsted og stillede i 2015 op til folketinget for Alternativet uden at komme ind.

- Det er noget, som jeg synes, bør kigges efter i sømmene for rent demokratisk at se på, hvad det har af betydning. Umiddelbart er det rigtig svært for alle de involverede parter; for partierne og hvorvidt de kan lave et seriøst arbejde, men også for den pågældende person, som kan sidde som en lus mellem flere negle, siger Ib Foder.

