I dag råder Torben Sørensen over 20 mand og en stribe vogne, men hans far startede i sin tid med en cykel og en pensel. Foto: kdd

Det startede med en cykel og en pensel

Halsnæs - 07. juni 2017 kl. 15:01 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det startede med én mand og hans cykel. I 1967 kørte Svend Aage Sørensen rundt i sommerhuskvarterne og tilbød sin malerhjælp. Han havde været ansat hos malermester Gunner Jensen i Hundested, men prøvede nu at stable sin egen virksomhed på benene. Det lykkedes så godt, at Malermester Svend Aage Sørensen A/S i år kan fejre 50 års jubilæum.

Virksomhedens første base var malermesterens hjem på Duevej. Det blev for småt og i 1982 slog han sig ned i Melby i lokaler, som tidligere husede en tømrer- og snedkervirksomhed. I dag er det stadig firmaets tilholdssted, men Svend Aage Sørensens cykel er skiftet ud med en flåde af biler og dertilhørende mandskab.

20 lærlinge, malersvende og kontorfolk er ansat i virksomheden og brugte sidste år cirka 94.000 liter maling. Det svarer til at male 500.000 kvadratmeter om året.

- Der er sket en væsentligt udvikling over årene. Da min far startede, var der kun ham, men nu har vi en større styrke, siger Torben Sørensen.

Han er en af tre sønner af Svend Aage Sørensen og blev oprindeligt udlært kontormand, men ville prøve noget andet. Siden blev han udlært maler og arbejdede sammen med faderen fra 1990. I 1996 købte han halvdelen af faderens firma og i dag er eneindehaver af virksomheden, mens den gamle malermester sidder selskabets bestyrelse.

- Han har bygget det hele op fra bunden, og jeg har taget stafetten op og fører den videre, siger Torben Sørensen.

Den første store opgave var at vedligeholde 164 lejligheder for Lejerbopå Hovtornevej i Frederiksværk. I 1982 overtog virksomheden opgaven med at sandblæse og male kranbanerne på det gamle stålvalseværk, og på Hesselø, som ellers er privat og lukket for offentligheden, har virksomheden sandblæst og malet det gamle fyrtårn.

Siden har virksomheden malet uden for kommunegrænsen, og det er blevet til en stribe af større projekter både lokalt, i Nordsjælland og i København.

Malermester Svend Aage Sørensen A/S fejrer sit 50 års jubilæum med en reception torsdag den 8. juni fra kl. 13-18 i FrederiksborgCentret i Hillerød. I stedet for gaver samler virksomheden ind til Fonden for Rigshospitalts Børne og Unge Klinik, som støtter kræftramte børn, unge og deres familier. Der kan sættes penge ind på kontonr: 9213 0360013472 mrk: 50 års jubilæum.