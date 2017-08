De unge i Halsnæs svigter stranden

- Der er mange unge, som ikke benytter strandene. Det er svært at få dem ud til noget, måske fordi de ikke ved hvilke muligheder der er og har svært ved at flytte sig, siger Zenia Foldager fra UKC, der har stået for denne uges Beach Camp på stranden i Liseleje med en række aktiviteter i sand og vand.

Måske er det lidt forståeligt som vejret har været i sommer, men i Halsnæs Kommunes Unge- og Kulturcenter vil man gøre en indsats for at få de unge ud og smage saltvand.

- Vi laver det samme næste år. Det handler om at skabe genkendelighed og opmærksomhed. Kender man livredderen på stranden er det måske mere oplagt at komme her. Vi skal få børnene til at få bedre forståelse for deres nærmiljø, siger Zenia Foldager, der uddannet idrætspædogog og har været svømmetræner og livredder.