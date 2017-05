Se billedserie Skolebørn vælger fortovet fremfor at køre på den smalle Byvej/Ubberupvej. Privatfoto

De kører som gale på Ubberupvej

Halsnæs - 16. maj 2017 kl. 10:11 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forslag om at fjerne bump på Byvej og Ubberupvej i Ølsted fik ikke opbakning i Udvalget for Miljø og Teknik på seneste møde. Udvalget fulgte således indstillingen fra direktionen om at bibeholde bumpene, da de »vurderes at gavne trafiksikkerheden i området, hvor der er tale om en befærdet vej med tilslutning fra boligområder.«

På udvalgsmødet kunne formand Walter Christophersen (DF) konstatere, at der ikke var flertal for at fjerne bumpene.

- I stedet kommer der nu ny slidbane hele vejen til Hillerødvej, og de ny asfaltlag vil minimere bumpene yderligere, siger Walter Christophersen.

Efter på eget initiativ at have aflagt besøg i Ølsted og mødt Trafikgruppens Stig Hansen og Frank Christiansen for ca. en måned siden, har Walter Christophersen bedt forvaltningen se nærmere på en række af de trafikforbedringer, som gruppen ønsker, specielt omkring Ubberupvej, der er vurderet trafikfarlig for elever til og med 6. klasse.

Trafikgruppen ønsker hastighedsnedsættelse til 60 km/t, dobbelt optrukne linjer, så der bliver overhalingsforbud på hele strækningen, og mulighederne for et busstop til de skolebørn, der i dag går langs vejen.

- Vejen er ikke sikker. De kører som gale, konstaterer Walter Christophersen om specielt »håndværkerbiler« efter sit besøg i Ølsted.

