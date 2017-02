Se billedserie Personalet løber stærkt i den nye Hundested filial. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Danmarkspremiere i ny sparekasse

Halsnæs - 10. februar 2017 kl. 09:22 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver et mylder af banker i Nørregade, når Frederiksværks nye sparekasse denne sommer slår dørene op.

Placeringen er nemlig klos op og ned ad Handelsbanken og Jyske Bank, så udvalget er stort i forhold til pengeinstitutter.

Sparekassen overtager lokalerne i Nørregade senest den 5. maj - hvorfra Place2Live flytter til Rundkørslen, Nørregade 74.

- Jeg flytter med og bliver leder af begge afdelinger, lyder det fra filialdirektør Lars Blickfeldt, som for tiden har kontor i den afdeling, der åbnede i december.

Mens andre banker lukker afdelinger, er Sparekassen Sjælland således i fuld gang med at udvide med betjente afdelinger. Og den nyåbnede sparekasse har fået en forrygende start.

- Vi har så meget at lave og så stor en kundetilgang, at vi har indkaldt en ekstra arbejdskraft fra Holbæk, siger en tilfreds filialdirektør. Lars Blickfeldt føler ikke, at sparekassen efter sin åbning har større udfordringer end at løbe stærkt nok til at yde alle kunderne en god service.

Bortset fra Allan fra Holbæk er arbejdskraften lokal. I dag sidder der fire mand i kontorerne i Nørregade, Matilde fra Frederiksværk, Jakob fra Hundested og direktøren selv, som bor i Kregme. Han er dog ikke ubekendt med Hundested. Dels har »jeg hentet min kone her«, dels var han fra 1983-89 souschef i den daværende SDS.

- Det betyder rigtig meget, at vi har et kæmpe netværk og at vi kender området som vores egen bukselomme. De lokale, der kommer her, skal ikke til at forklare alt for meget.

Det er meningen, at de to filialer i Halsnæs skal fungere selvstændigt - men med den samme leder og med mulighed for at flytte rundt på personalet i enkelte perioder, hvis behovet opstår.

I lobbyen til sparekassen er der åben 24 timer i døgnet alle ugens dage - og her vil man snart være vidne til en ægte danmarkspremiere, når stedet får landets første møntrullemaskine. I dag skal kunder ellers bestille ruller med mønter i de relevante afdelinger og så vente på at kunne afhente. Når den nye møntrullemaskine er opstillet, kan man gå lige ind fra gaden og med sit dankort trække så mange ruller mønt, som der er behov for.