Danmark Rundt fik speciel vinflaske

Danmark Rundt Team Bodenhoff rammer Frederiksværk ved 16-tiden tirsdag som afslutning på årets tur for at indsamle midler til Børnecancerfonden. Men det slutter ikke her. Senere vil en række effekter, som man har modtaget på turen rundt i landet blive sat på auktion.

Den vil nu blive sat på auktion igen til fordel for Børnecancerfonden, og den har helt sikkert værdi for samlere. Frederiksborg Amts Avis har fundet frem til historien bag flasken via et interview som Søs Fenger gav til Ugeavisen Odense i 2011. Her fortalte hun hvordan hun i forbindelse med en koncert i Århus købte en flaske af prins Henriks vine.