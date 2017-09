Steffen Jensen må konstatere, at Halsnæs Kommune nok ikke får mulighed for at genindføre dækningsafgiften i denne omgang.

Dækningsafgift næppe tilbage

Halsnæs - 12. september 2017 kl. 05:27 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er meget lidt sandsynligt at dækningsafgiften for erhvervslivet bliver genindført i Halsnæs Kommune i forbindelse med den budgetaftale for 2018, der skal falde på plads indenfor den kommende måned.

Et flertal i byrådet besluttede i juni at søge om muligheden for igen at opkræve afgiften. Det kræver tilladelse fra indenrigsministeriet, men udsigten til det er meget lille, da regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået en aftale om at skatterne samlet set skal sættes ned i 2018 med 250 mio. kr. Enkelte kommuner kan dog få lov til at hæve skatterne, det kræver at man får andel i en pulje på samlet 200 mio. kr.

- Det ser svært ud. Langt flere ønsker at øge skatten end at sætte den ned, og den pose penge vi ville kunne få ud af det, er meget lille, siger gruppeformand for Socialdemokratiet Steffen Jensen.

Flertallet af S, SF, Enhedslisten og Alternativet vedtog i juni at søge om at kunne genindføre dækningsafgiften op til det maksimale 10 promille, hvilket ville kunne indbringe knap 8-9 mio. kr.

- Socialdemokratiet ønsker ikke afgiften sat op på fuld valuta, snarere i størrelsesorden fem promille, svarende til en indtægt omkring fem mio. kr., men det er usandsynligt at vi får lov til det. Måske kunne vi få lov til en lav promillesats på 0,2, der bare ville indbringe under 200.000 kr., og det vil vi ikke stå på mål for, siger Steffen Jensen.

