DF'er harm over sag om flygtningebørn: Svigtet af embedsmænd

Da Frederiksborg Amts Avis fornylig kunne afsløre, at uledsagede flygtningebørn i Halsnæs Kommune må vente op til to år på at få forældremyndighedsindehavere, og at vejen dertil er brolagt med anmodninger, rykkere og trusler om tilsynssager og tvangsbøder fra Statsforvaltning og det kommunale tilsyn, var det nye oplysninger for Gitte Hemmingsen(DF), byrådsmedlem i Halsnæs Kommune.

Udvalget for Skole, Familie og Børn havde ét orienteringsmøde i sagen, som de behandlede på et møde den 8. maj. Men her fik medlemmerne intet af vide om, at kommunen et utal af gange er rykket for forældremyndighedsindehavere, eller at tilsynet har overvejet både at rejse tilsynssager og indstille byrådets medlemmer til tvangsbøder.