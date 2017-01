Det er blandt andet en lav jernbanebro, som gør Fjordvej uegnet til lastbiltrafik i følge ViaTrafik. Men i følge DF er rapporten ikke pengene værd. Foto: Niels J. Larsen Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: DF afviser trafikanalyse: Ikke pengene værd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF afviser trafikanalyse: Ikke pengene værd

Halsnæs - 24. januar 2017 kl. 10:56 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da ViaTrafiks trafikale analyse af Hundested blev forelagt Udvalget for Miljø- og Teknik i Halsnæs Kommune den 17. januar, var det ikke forslagene i analysen, som Dansk Folkepartis medlemmer i udvalget gik op i, men snarere de muligheder, som ikke var inddraget. Partiet afviste på mødet at tage sagen til efterretning, da rapporten i følge partiet ikke giver et fyldestgørende billede af mulighederne for at anvende Fjordvej som adgangsvej til trafikhavnen i stedet for Strandvejen.

Læs også: Seks millioner kan bringe by og havn tættere sammen

Fjordvej er tidligere blevet foreslået som forbindelsesvej for tung trafik mellem Amtsvejen og erhvervshavnen af Hundested Havns bestyrelse, og ideen har politisk fokus hos Dansk Folkeparti.

- Jeg synes ikke den rapport er de penge værd, vi har betalt for den. Der ikke meget nyt under solen. Nu skal vi have Fjordvejen analyseret separat, og så skal vi have en ny debat. Hvis Fjordvej bliver primærvej, så ryster det jo hele analysen. Så falder den til jorden, siger Walter Christophersen(DF), udvalgsformand for miljø og teknik i Halsnæs Kommune til Frederiksborg Amts Avis.

Trafikanalysen, som har kostet 150.000 kroner, beror på trafik- og parkeringstællinger, besigtigelser af de trafikale forhold både før og i sommerferien og interview med flere interessenter i havnen.

Analysen beskæftiger sig over en halv side med tung trafik ad Fjordvej og henviser til en analyse, som de selv lavede i 2008. Dengang konkluderede ViaTrafik, at Fjordvejen ikke er egnet til at afvikle tung trafik. Det skyldes en jernbanebro med lav frihøjde, og at vejen løber gennem boligkvarterer, hvor tunge køretøjer vil forringe trafiksikkerhed og tryghed for de lette trafikanter.

»Hvis det forudsættes, at Fjordvej skal afvikle tung trafik til og fra havnen i fremtiden, vurderes det at kræve en væsentlig udbygning af de eksisterende færdselsarealer. Dette vurderes at medføre ekspropriationer af grunde langs vejen samt omfatte en forøgelse af frihøjden under jernbanen«, står der i analysen.

Walter Christophersen lægger ikke skjul på, at den konklusion ligger langt fra Dansk Folkepartis ønsker.

- Hvis vi skal fremtidssikre den succes, som Hundested Havn og Hundested Erhverv har, så skal vi forholde os til den trafikale infrastruktur. I sagsfremstillingen kan man læse, at Fjordvej ikke skulle være egnet til tung trafik. Det er jo helt hen i hampen - det er jo selvmodsigende. Fra 1968 til 1997, da Hundested-Grenaa færgen blev lukket, foregik al form for trafik til færgehavnen ad Fjordvej.

- De afskriver fuldstændig Fjordvej. Det skal man ikke gøre i en analyse. De skal lade det være op til politikerne at tage stilling til, hvad der skal ske. Og det, der skal ske, er, at vi skal have trafikken omlagt igen til Fjordvej. Det giver en naturlig opdeling af besøgende gæster og turister og lastbiltrafikken.

Administrationen i Halsnæs Kommune arbejder nu på en særskilt analyse af Fjordvej. Den er en del af det budgetforlig, som Venstre og Dansk Folkeparti har indgået. I alt skal der bruges 100.000 kroner på en fysisk vurdering.