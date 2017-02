Crossfit under palmerne

Bassinerne er godt fyldt op - der er mange der har valgt at bruge den sidste dag i vinterferien på at lege i vandet.

Af disse er en gruppe mødt op i Frederiksværk Svømmehal for at være med til hallens sidste tiltag: Crossfit i vand og på land.

Holdets træner, Christian Nielsen, er vant til både boksning fra sin tid i bokseklubben i Frederiksværk og crossfit. Han bor i Kregme, læser på DTU i Lyngby - og har trænet crossfit i Hillerød. Det kan være svært at få hverdagen til at hænge sammen med så mange steder, og han er glad for nu at være en del af livredderstaben i Frederiksværk Svømmehal - og den, der står for crossfitdelen.