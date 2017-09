Computer til alle elever

De sidste elever i Halsnæs fik mandag udleveret I-pads.

Halsnæs - 05. september 2017 kl. 08:16 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag morgen fik de sidste folkeskoleelever i Halsnæs udleveret hver deres digitale enhed til brug i undervisningen. Dermed er alle elever klædt på til at gå på opdagelse i den digitale læring - mere end et år inden den frist, som byrådet havde givet skolerne for udrulningen.

Det skriver Halsnæs Kommune i en pressemeddelelse.

- Vi havde egentlig sat en frist i byrådet til udgangen af 2018, men skolerne har simpelthen vist så stor entusiasme for projektet, at det er lykkedes at nå i mål allerede nu, siger formanden for udvalget for Skole, Familie og Børn, Michael Thomsen (V)

- Det er jeg som udvalgsformand selvfølgelig meget tilfreds med. Det er så vigtigt, at vi giver eleverne det rette udstyr at arbejde med, så de både kan bruge det til at lære her og nu og også får de teknologiske kompetencer, der skal til for på sigt at begå sig i en stadig mere digital verden.

Forud for udleveringen er gået en dialog og proces, hvor skolerne har fået mulighed for selv at sætte fingeraftryk på såvel udrulningen som planen for, hvordan de digitale enheder nu skal bruges konkret i undervisningen. Det har været afgørende for, at projektet allerede nu er i mål.

Udleveringen af digitale enheder er en del af Halsnæs Kommunes strategi for it og læring i folkeskolerne.