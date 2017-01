Se billedserie Hvis Qasam Nazir Ahmad fra Alternativet vælger at indtræde i Halsnæs Byråd kan han tippe flertallet, så Venstre og Dansk Folkeparti kommer i mindretal.

CHOK: Byrådsflertal kan vende - Alternativ-kandidat står til ledig V-plads

Halsnæs - 21. januar 2017 kl. 15:11 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det lignede i første omgang et stille farvel til lokalpolitik i Halsnæs, da Venstre lørdag formiddag meldte ud, at Hanne Kjær Knudsen(V), byrådsmedlem og formand for Udvalget for Skole, Familie og Børn, flytter fra kommunen og forlader byrådet. Men V-profilens stop kan vende op og ned flertallet i byrådet, hvor Venstre og Dansk Folkeparti indtil nu har haft et smalt 11-10 flertal.

Det er Qasam Nazir Ahmad, der står til at overtage Hanne Kjær Knudsens plads i byrådet. Ved kommunalvalget i 2013 var han opstillet til kommunalvalget i Halsnæs for Venstre, hvor hans stemmetal berettigede til en plads som 2. suppleant. Men siden kommunalvalget har Qasam Nazir Ahmad skiftet parti. Han er nu medlem af og folketingskandidat for Alternativet, og det betyder,at han kan tippe flertallet under Venstre-borgmester Steen Hasselriis(V). Vælger Qasam Nazir Ahmad at indtræde i byrådet kan han forvandle et 11-10 flertal til et 10-11 mindretal.

- Det giver mig jo sådan set muligheden for at skabe et nyt flertal, der vil føre en grønnere og mere progressiv politik, siger Qasam Nazir Ahmad og fortsætter:

- At jeg alligevel synes, at det er et svært valg, skyldes det usædvanlige i, at først den valgte kandidat og siden den 1. suppleant er faldet fra. Vi er altså et stykke fra, at jeg er valgt ind på mit eget mandat, som jeg kan gøre med, hvad jeg vil. Og det tager jeg selvfølgelig med i mine videre overvejelser.

Qasam Nazir Ahmad fortæller, at han har aftalt at mødes med borgmester Steen Hasselriis og lytte til hans overvejelser i situationen. Af respekt for den specielle situation har Qasam Nazir Ahmad besluttet at give endelig besked allerede mandag.

- Det er en noget speciel situation, som jeg vil overveje nøje. Jeg har ikke i sinde at føre andet end Alternativets politik, fordi det er den, der føles fuldstændig rigtig for mig.

Borgmester Steen Hasselriis afviser al snak om panik og afventer Qasam Nazir Ahmads svar.

- Jeg er ikke så bekymret. Det er det fjerde år i en valgperiode, hvor der kun eksisterer fire udvalgsmøder inden sommerferien. Herefter går der valgkamp i alting. Så tiden er overskuelig. Det havde været helt anderledes, hvis det var sket første år. Så havde det ikke været sjovt.

- I min kikkert ser jeg ikke væsentlige sager, som skal afgøres af et 11-10 flertal. Min plan har hele tiden været at lave et bredt skoleforlig inden sommerferien.

- Men selvfølgelig er det en ny situation og et nyt scenarie. Der vil være småsager, som vi taber i byrådet og vi skal finde vores flertal fra sag til sag. Det bliver en god samarbejdsøvelse, siger Steen Hasselriis.

Venstres 2. suppleant er i spil, da et byrådsmedlem fra Venstre, Emil Mortensen, tidligere på året forlod byrådet. Venstres 1. suppleant, Jan Eriksen, er derfor allerede trådt ind i byrådet. Det kan betyde, at Alternativet og Qasam for første gang får en plads i byrådet i Halsnæs Kommune.

Takker Qasam nej til pladsen i byrådet, går den i stedet til Venstres 3.suppleant, Henrik Nielsen fra Ølsted.