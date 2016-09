Både fra Gitte Hemmingsen(tv) og Anja Rosengreen fra henholdsvis Dansk Folkepart og SF mener, at byrådsmedlemmer burde være orienteret om plejecenterrodet. Det mener borgmesteren ikke

Byrådsmedlemmer: Vi burde være orienteret om plejecenterrod

Halsnæs - 17. september 2016 kl. 05:51 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flere lokalpolitikere i Halsnæs Kommune er rystet over at læse om rodet på kommunens plejecentre i avisen. De mener, de burde være orienteret.

- Min umiddelbare reaktion var, at jeg var overrasket og rystet. Det undrer mig, at vi rent faktisk ikke vidste noget om det. Jeg ved selvfølgelig ikke, om andre byrådsmedlemmer var klar over det, men jeg har ikke hørt om det, siger Gitte Hemmingsen, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti.

Hendes ord er rettet mod den stribe af artikler, som Frederiksborg Amts Avis den seneste uge har bragt om det økonomiske rod på plejecentrene Humlehaven og Løvdalen i Halsnæs Kommune. Og hun er ikke den eneste, som sagerne kommer bag på.

- Byrådet har ikke været orienteret om de her sager, og det er ikke god skik. Vi bør få det af vide, når der er sager på vej, hvor tingene ikke er gået efter bogen. Det er svært at tage ansvaret for noget, når man ikke er orienteret, siger Anja Rosengreen, byrådsmedlem for SF.

Den holdning deler borgmester Steen Hasselriis(V) dog ikke.

- Vi har mange sager hver dag, og det ligger ikke i kortene, at vi skal vende tingene i byrådet, hver gang vi sender et brev. Så får vi rigeligt at se til. De bliver orienteret, når vi ved noget, siger Steen Hasselriis.

