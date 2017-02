Efter 19 år skifter Hanne Kjær Knudsen Halsnæs og skolepolitikken ud med Gentofte og studier i ledelse, men hun beholder sin arbejdsplads i Ølsted. Foto: Halsnæs Kommune

Byrådsarbejde afløses af studier

Halsnæs - 01. februar 2017

Tirsdag aften sagde Venstres Hanne Kjær Knudsen farvel efter 19 år i byrådet for først Frederiksværk og siden Halsnæs Kommune. 44-årige Hanne Kjær Knudsen flytter til Gentofte, men vil fortsat have tilknytning til Halsnæs, som hun nu bliver pendler til, da hun fortsætter med at arbejde hos Berendsen Textil Service A/S i Ølsted.

- Efter 19 dejlige, lærerige og spændende år er det på tide at prøve noget nyt. I mange år har har jeg ønsket at læse videre, nu er muligheden dukket op, og jeg har valgt at gribe den, siger Hanne Kjær Knudsen, der vil læse videre indenfor ledelse, således at lærebøger kommer til at erstatte udvalgsdagsordener på aftener og i weekender.

Hanne Kjær Knudsen, der blev skilt for tre år siden, har købt en lejlighed i Gentofte, hvor hun skal bo sammen med den ældste datter, som læser på DTU, og kommer dermed samtidig tættere på hvor hendes mor bor. Så det er en kombination af dette og muligheden for at komme til at tage en uddannelse, der har ført til beslutningen om at bryde op og forlade lokalpolitikken i Halsnæs.

Og studierne får førsteprioritet i fritiden, så man kan ikke vente at se hende i lokalpolitik i Gentofte her og nu. Samtidig må Hanne Kjær Knudsen også trække sig som kandidat til regionsrådsvalget til november, hvor hun var opstillet som kandidat af Venstre i Halsnæs.

