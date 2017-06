Virksomheden De Nova gravede 30. maj igennem volden langs inderhavnen i Frederiksværk uden at have tilladelse til at håndtere det giftige affald og tungmetalholdige jord, som volden indeholder. Sagen er nu landet på byrådets bord. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo

Byrådet skal diskutere De Nova

Halsnæs - 17. juni 2017 kl. 07:51 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når de 21 byrådspolitikere holder møde den 27. juni kommer De Nova og virksomhedens giftige graverier til at være på dagsordenen. Det ligger fast, efter Enhedslistens Lisbet Møller på et møde i Udvalget for Miljø og Teknik begærede sagen drøftet i byrådet.

Da fagudvalget mødtes den 12. juni havde både Socialdemokratiet og Enhedslisten ønsket, at De Novas gennembrydning af volden langs inderhavnen i Frederiksværk kom på dagsordenen. Gravearbejdet, som er en del af et kystsikringsprojekt, hvor inderhavnen fyldes op med jord, er sket uden den nødvendige tilladelse til at behandle den giftige jord, og vandprøver skal nu vise, om der er sket en udvaskning af tungmetal i fjorden.

Mens Socialdemokratiet ønskede en orientering i sagen, gik Enhedslistens forslag på, at udstede standsningsforbud for Denovas opfyldning af inderhavnen, indtil De Nova har indhentet de nødvendige tilladelser og har indsendt en procedure for modtagekontrol af den jord som skal bruges til opfyldning.

Det ønske stod Lisbet Møller imidlertid alene med.

Walter G. Christophersen og Ole Wedel fra Dansk Folkeparti, Michael Thomsen og Jan Eriksen fra Venstre samt Steffen Jensen og Annette Westh fra Socialdemokratiet stemte Enhedslisten forslag ned.

- Vi ønskede en orientering for at blive klogere på, hvad der er op og ned i sagen, og det fik vi, siger Steffen Jensen, inden han uddyber socialdemokraternes nej til Enhedslistens forslag.

- Opfyldningen af inderhavnen har intet med volden at gøre. Hvis vi laver standsningsforbud på opfyldningen af havnen, indtil de har indhentet tilladelse til at arbejde med volden, så vil det i praksis bare betyde, at arbejdet bliver forsinket, og at der går længere tid, før volden er genoprettet.

- Hvad angår modtagekontrollen af jord, så er det ikke noget, vi kan stille krav om. Vi kan kun opfordre til, at virksomheden laver ekstern modtagekontrol, og det har forvaltningen gjort, siger Steffen Jensen.

Venstre stemte imod Enhedslistens forslag med en begrundelse om, at »forvaltningen har reageret hurtigt og professionelt på hændelsen. Virksomheden har imødekommet anvisninger fra forvaltningen, og de har nu ansøgt den nødvendige § 8 tilladelse«.