Lisbet Møller har bragt dækningsafgiften på banen igen.

Byråd drøfter dækningsafgift

Halsnæs - 27. juni 2017 kl. 05:41 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Inden byrådspolitikerne kan tænde grillen og holde sommerferie venter tirsdag aften et byrådsmøde med flere sager, der kan tænde op under debatten.

Udover sager der har været igennem udvalgsdrøftelse har Lisbet Møller (EL) anmodet om drøftelse af to ekstra punkter, mens Alternativets Qasam Ahmad har bedt om optagelse af ét punkt.

Lisbet Møller stiller forslag om at byrådet søger Kommunernes Landsforening om mulighed for at genindføre dækningsafgiften for erhvervslivet.

Dækningsafgiften blev afskaffet af flertallet af Venstre og Dansk Folkeparti ved budgetaftalen i 2014. Lisbet Møller anfører at en genindførelse af afgiften på 10 promille vil tilføre kommunen ca. 10. mio. kr.

Lisbet Møller fremsatte det samme forslag umiddelbart før budgetforhandlingerne gik igang sidste år. Her blev det stemt ned af V og DF, men de to partier har som bekendt mistet flertallet efter at Alternativet har overtaget en af Venstres pladser.

- Vi støttede forslaget sidst, og jeg forventer at vi vil stemme for at søge skattepuljen uanset om man så vil bruge muligheden eller ej efterfølgende, det er et godt håndtag at have, siger Socialdemokratiets gruppeformand Steffen Jensen.

