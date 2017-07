Havnedirektør Søren Brink er sikker på at iværksætterhuset Propellen bliver til noget. Foto: Allan Nørregaard

Bygger rugekasse for iværksættere

Halsnæs - 07. juli 2017 kl. 04:51 Af Kasper DAugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I foråret 2018 skal en rugekasse til iværksættere stå klar på Hundested Havn. Projektet med navnet Propellen har været i støbeskeen siden 2015, men det er først nu, at det får luft under vingerne.

- Det er planen, at Propellen skal være klar til foråret. Vi har vendt de sidste detaljer på et møde i sidste uge, og selv om vi stadig ikke er helt i mål, så er jeg sikker på, at det nok skal stå færdig, siger Søren Brink, havnedirektør på Hundested Havn.

Propellen er et inkubationshus, eller med andre ord en børnehave for iværksættere, som skal gøre dem klar til at stå på egne ben. I huset bliver bygget fire værksteder på ca. 40 kvadratmeter, som iværksætterne flytter ind i. Herefter er det planen, at rammerne og samarbejdet med havnen og andre virksomheder i området skal hjælpe med at udvikle virksomhederne så meget, at de til sidst får vokseværk og flytter ud. Herefter kan nye iværksættere overtage pladsen i Propellen.

- Som forbillede har vi Egeværk, der nærmest startede i et skur og nu er en stor driftig virksomhed på havnen. Det er meningen, at de fire værksteder skal være startstedet for lignende udviklinger, hvor iværksættere bliver inspireret, udvikler sig og flytter til noget større på havnen, siger Søren Brink.

Propellen skal ligge nær havnens midtermole og smelte ind i omgivelserne.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag.