Busplaner får forårs-justering

Halsnæs - 28. februar 2017 kl. 10:32 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er kun 29 dage siden, at de nye busruter i Halsnæs Kommune trådte i kraft, men allerede til foråret kan der ske ændringer i den offentlige trafik. Det sker efter cirka 20 borgere siden slutningen af januar har henvendt sig om busruterne.

- Vi har fået en række henvendelser og gode tilbagemeldinger, som vi tager helt alvorligt. Der er en lille åbning til at melde ændringer på busruterne ind i foråret, og der vil vi se, om der er noget, vi kan justere allerede, siger Steen Hasselriis, borgmester i Halsnæs Kommune.

Halsnæs Kommune skal bestille buskørsel hos Movia for 2018 i slutningen af marts, og ændringerne kan, hvis alt flasker sig, blive gennemført til sommer.

- Normalt er der først køreplansskifte i december, men vi vil gerne rette de forhold, vi allerede nu kender til og imødekomme folks ønsker, så hurtigt som muligt, så vi satser på at lave køreplansskiftet i august ved at få justeringer med nu, siger Jørgen Krog, planlægger i Halsnæs Kommune.

- Det er ikke fordi, man kommer til at køre voldsomt meget mere, men køreplanen laves om og skal tilrettelægges af Movia.

Ud af de cirka 20 henvendelser er der særligt to emner, som har fået folk til at reagerer. Rute 327, som flere børn tidligere har brugt når de skulle i skole i Melby, og »bybussen« - rute 328, hvor flere personer har peget på uhensigtsmæssige forhold. Problemet med bus i skole opfatter kommunen som løst. Angående rute 328 har kommunen har også selv opdaget forhold, som kan betyde ændringer, blandt andet mener de, at der bliver kørt mere end der er brug for i Kregme. Det er særligt den rute, som kan stå overfor justeringer.

- Efter de henvendelser gransker vi nu, om behovet til rute 328 er anderledes, end vi troede. Flere forudsætningerne har ændret sig, siden vi tog beslutningen, blandet andet er Auderødlejren lukket, siger Steen Hasselriis, borgmester Steen Hasselriis(V).

En af dem, som har henvendt sig til kommunen er 25-årige Maida Maja Karjasevic.

- Jeg bor i Arresøparken og bruger dagligt bussen, når jeg pendler mellem Frederiksværk og Hillerød. Af en eller anden grund kører rute 328 kun til Arresøparken frem til klokken 13.12, og så er næste bus først klokken 17.26. Det er meget uhensigtmæssigt. I stedet er man henvist til 320R, og der er langt at gå til og fra den, både for ældre eller når jeg for eksempel har min tre-årige datter med, siger Maida Maja Karjasevic.

Det var i marts sidste år, at et enigt byråd vedtog den nye busplan, hvor de tre ruter 326, 327 og 328 blev omlagt. I den månedlange høringsfase inden vedtagelsen fik kommunen 27 høringssvar - de fleste kritiske. Det fik kommunens administration og Movias rådgivere til at sadle, og svarende endte med at medføre ændringer til den oprindelige busplan, som kom på bordet i efteråret 2015.

- Bussagen som helhed, synes jeg, vi kan være stolte af. Vi fik mange høringssvar, som vi rettede os efter. Nu kommer der supplerende høringssvar, som vi også tager seriøst, siger Steen Hasselriis.

