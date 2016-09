Se billedserie Fem spillere fra Bronzeholdet og kampene i Melby samlet før en ligakamp i Italien mellem Bologna og Juventus: Carl Aage Præst, Axel Pilmark, John Hansen, Ivan Jensen og Karl Aage Hansen. Foto fra bogen »Danske Gladiatorer i Serie A«.

Bronzeholdet satte Melby på landkortet

Halsnæs - 17. september 2016

Særudstillingen i Palæet om de lokale OL-deltagere, der åbnede i august og kan ses endnu, hylder bl.a. roere og brydere, der har hentet bronzemedaljer hjem til Halsnæs. Men andre bronzevindere har slået deres folder i området.

I 1949 - og i årene efter - kom Melby-Liseleje i medieverdenens rampelys via højdepunktet ved sommerfesten: Landligger-fodboldkampen, som man kaldte det, med Danmarks største fodboldstjerner fra Bronzeholdet, der i 1948 hentede en tredjeplads ved OL i London.

Bronzeholdet skulle siden blive et begreb i dansk fodbold. For præstationen i London, men ikke mindst også for den tradition med sommerkampe, der startede i Melby på banen oppe ved møllen og bredte sig til andre sommerbyer op gennem 1950'erne og 60'erne.

Størsteparten af holdet blev professionelle i Italien og var i første halvdel af 1950'erne med til at præge den italienske liga på en måde og i et omfang, som det ikke siden er set for danske spillere.

Æren for at samle Bronzeholdet i Melby-Liseleje til kamp mod den lokale klub tilfalder Københavner-journalisten Povl Westphall, der tilbragte somrene i Liseleje. Han fik hjælp fra legendariske Gunnar »Nu« Hansen, der for sine radioreportager fra OL i London blev en lige så stor folkehelt som de danske sportsstjerner, og Knud Lundberg, journalist og læge, som var en del af Bronzeholdet, men dog sat på bænken i de afgørende kampe i London.

