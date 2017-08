Send til din ven. X Artiklen: Brøndsagen dag 1: Kom til Danmark for at arbejde, ikke slå ihjel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Brøndsagen dag 1: Kom til Danmark for at arbejde, ikke slå ihjel

Halsnæs - 23. august 2017 kl. 04:03 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da de to moldaver, den 21-årige mand MC og den 31-årige kvinde IR, kom til Danmark i juli sidste år, var det med løftet om arbejde i bagagen. Det forklarede MC fra anklagebænken i Retten i Hillerød tirsdag, hvor de to moldaver og en 49-årig tjetjensk mand, MM, er sigtet for forsøg på manddrab, frihedsberøvelse og legemsangreb af særlig farlig karakter i den såkaldte »Brøndsag«, som berammet til at løbe over otte retsdage. En 44-årige rumæner, XX, blev i slutningen af juli sidste år tævet, bagbundet og holdt fanget i sit hjem, inden han blev kørt til et afsides område langs kanalen i Frederiksværk, stukket med kniv i halsen og kastet i en brønd. Han slap på utrolig vis fri af brønd og binderi og slog alarm ved stålvalseværkets port.

De tre tiltalte har alle nægtet sig skyldige i de groveste forhold, men i retten løftede den 21-årige en del af sløret for, hvordan de to moldaver bare fire dage efter deres ankomst til Danmark blev indblandet i en plan om mord i stedet for at arbejde. Han udpegede MM, som manden der ønskede rumæneren dræbt.

- Det var kun MM, som ville slå ham ihjel. Jeg har ikke haft noget i mod ham, sagde MC og brød i gråd. Det skete flere gange under den timelange afhøring, hvor en rumænsk og russisk tolk hjalp til.

- Meningen var, at jeg skulle arbejde her i tre måneder. Så skulle jeg hjem og giftes. Jeg har et lille barn, der venter på mig, men i stedet er jeg endt i fængsel, lød det grådkvalt.

I mens sad tjetjeneren MM helt ubevægelig med hænder foldet og lyttede til sin tolk. Han fortrak ikke en mine, men kiggede tomt frem for sig, mens MC fortalte om busturen til Danmark, hvor de to moldaver løb tør for penge, aftalen om arbejde, der blev brudt og den morderiske plan, som tjetjeneren fremlagde for ham, og som han følte sig presset til at gå med til.

- Han gentager, at der ikke er noget arbejde her, men at han vil hjælpe mig med at skaffe nogle dokumenter, hvis jeg hjælper ham med et anliggende. Det er XX. Han vil have, at jeg myrder XX, sagde MC i retten, inden han afslørede, hvordan han med egne ord havde forsøgt at hjælpe rumæneren, blandt andet ved at binde ham med malertape og stikke ham i halsen »et sted uden farlige blodårer«.

Afhøringer af tiltalte og vidner står løbende på de næste uger, og senioranklager i Nordsjællands Politi, Kenn Jørgensen, forventer, at der falder dom den 21. september.

