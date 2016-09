På mandagens borgermøde viste borgmester Steen Hasselriis en oversigt over udvidelser og reduktioner. Det var som mandag igen mest de sidste der var i fokus på tirsdagens byrådsmøde. Foto: N.J. Larsen

Borgmesterhåb om bred aftale

Halsnæs - 14. september 2016 kl. 04:24 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der var meget varmt i byrådssalen tirsdag aften, da budgettet var til førstebehandling, men selv om stemningen ikke ligefrem var hjertevarm fra oppositionens side mod borgmesterens forslag, så gav Steen Hasselriis (V) alligevel udtryk for håbet om, at man kunne nå et bredt forlig som det skete sidste år mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne.

Sidstnævnte havde ellers særligt behov for at markere modstand mod en række forslag til besparelser på børne- og ældreområdet samt indenfor kulturen, men en egentlig debat på de enkelte forslag udeblev, da man tilsyneladende havde aftalt i Venstre at afholde sig fra at gå ind i debatten for ikke at grave grøfter dybere. Mere sædvanligt var det at Dansk Folkeparti undlod at tage ordet selv om flere forsøgte at få gruppen i tale angående ældreområdet.

- Der er en kæmpestor enighed om, at reduktioner ikke er godt, og hvert eneste spareforslag gør ondt på os også, men det handler om at lave et budget, og indtil nu har vi ikke hørt hvor pengene skal komme fra, men vi går nu ind i forhandlingerne og jeg opfordrer til at vi ikke taler os fra hinanden, lød det fra borgmesteren.

Steen Hasselriis vil nu invitere partierne til forhandlingsmøder hver for sig den 19. og 21. september for at se hvad man kan enes om.

I sin korte præsentation af budgettet konstaterede Steen Hasselriis at nogen måske ville kalde det et kedeligt budget, da det var ret udramatisk, samtidig med at »gælden rasler ned«, som han udtrykte det. Han kunne oplyse at endnu nyere tal end dem Frederiksborg Amts Avis bragte i sidste uge bekræfter at der kommer færre flygtninge til kommunen end tidligere forventet, således at man i antal og omkostninger er nede på 2013-14-niveau. Men der er andre udfordringer med personer, der kommer til kommunen og med et stigende antal anbringelser, og borgmesteren konstaterede at mange børn i kommunen har det svært.

