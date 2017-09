Borgmesterforslag er klar: Vil have skolelån og dækningsafgift

Budgetforslaget er baseret på at både indkomstskat, grundskyldspromille og dækningsafgift forbliver uændret. Særligt dækningsafgiften har været genstand til diskussion. Den blev fjernet, da Steen Hasselriis blev borgmester, og flere borgerlige partier mener, at en genindførsel af dækningsafgiften vil svække erhvervslivet og bremse etableringen af lokale arbejdspladser. Men afgiften kan blive en knast i forhandlingerne. På byrådsmødet i juni besluttede et flertal bestående af Alternativet, SF, Enhedslisten og Socialdemokraterne, at Halsnæs Kommune skal søge om muligheden for at genindføre dækningsafgiften for erhvervslivet. De ser ingen sammenhæng mellem vækst i erhvervslivet og dækningsafgift, men mener, at genindførelsen kan skaffe arbejdspladser, da det giver kommunen bedre mulighed for at sætte anlægsopgaver i gang.