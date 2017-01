Steen Hasselriis, borgmester Halsnæs. Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Send til din ven. X Artiklen: Borgmesterens nytårsudtalelse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Borgmesterens nytårsudtalelse

Halsnæs - 03. januar 2017 kl. 09:26 Af borgmester Steen Hasselriis Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går faktisk rigtig godt. Når jeg, som borgmester, ser tilbage på året 2016, er der flere ting, der er værd at bemærke.

Der er en stigende interesse for at flytte til Halsnæs, og igen i 2016 har kommunen fået flere indbyggere end året før. Faktisk ligger indbyggertallet på det højeste niveau i kommunens historie. Et godt eksempel på fremgangen ser vi i nybyggerkvarteret i Kregme, hvor der kun er 10 af de oprindelige 64 byggegrunde tilbage. Resten er solgt.

Erhvervsvirksomhederne fortæller også, at det går rigtigt godt, og at ordrebøgerne ikke har set så gode ud som nu. Det tegner godt. Begrænsningen ligger snarere i at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. I Halsnæs er arbejdsløsheden nede på 4,2 procent, hvilket er lavere end i Region Hovedstaden.

2016 var året, hvor de første krydstogsskibe lagde til kaj i Hundested, og turismen i det hele taget udviklede sig rigtig positivt i vores område. Her er plads til at udfolde sig og få en sjov og autentisk oplevelse.

I den forbindelse ser jeg stort potentiale i årets beslutninger om Nationalpark Kongernes Nordsjælland, en undersøgelse af mulighederne for at forlænge Hillerødmotorvejen, trafikcharter Greater Copenhagen, ligesom vi forventer et nyt erhvervsområde i Frederiksværk.

Kommunen har ved udgangen af 2016 en virkelig god og sund økonomi. Både i forhold til hvad vi har i "pungen" og i forhold til at holde servicen inden for de rammer, der er aftalt mellem staten og Kommunernes Landsforening. Det er også værd at bemærke, at kommunens gæld er nedbragt betragteligt. En sund økonomi er forudsætning for vores velfærd og mulighed for at fortsætte den positive udvikling og sætte nye initiativer i gang.

Et af byrådets helt store fokuspunkter har i de senere år været faglighed og uddannelse. Derfor er det også positivt at se, at eleverne for tredje år i træk samlet set er gået frem i karakterer ved 9. klassernes afgangsprøve. Og det vel at mærke, mens landsgennemsnittet i år stod stille. Det er faglige resultater, som både eleverne, forældrene, lærerne og pædagogerne kan være rigtig stolte af.

Som de første i Danmark har vi samlet ungdomsskole, musikskole, kulturskole, ungdomsklubber og 10. klasse-center i et Unge- og Kulturcenter. Centret skal - gennem en stærk profil og identitet - være en drivende kraft i udviklingen af Krudtværksområdet i Frederiksværk. Det vil ske i et tæt samarbejde med foreningerne og de erhvervsdrivende. Det skal skabe et miljø, der sprudler af kreativitet, inspiration og kulturelle tiltag. Allerede i år har både børn og unge i stigende grad taget imod de nye tilbud.

Der er altså mange steder, hvor vi kan berette om en positiv bevægelse. Men vi er også ærlige om, at borgere i Halsnæs også har problemer. Jeg vil bl.a. pege på børne- og familieområdet, hvor vi har store udgifter til udsatte borgere. Det vidner desværre om, at der er børn og voksne, som ikke trives og ikke har det godt. Det skal vi i 2017 have endnu mere fokus på.

Det er min ambition, at vi skal tænke nyt og blive endnu bedre til at yde en tidlig og forebyggende indsats. Selvfølgelig har borgerne som udgangspunkt selv et ansvar for deres eget liv og udvikling, men der kan være brug for konkrete initiativer og støtte og opbakning. Kommunen har en vigtig rolle, men der er brug for en fælles indsats. Jeg vil gerne her appellere til det gode naboskab og medborgerskab og måske gøre en frivillig indsats.

Det gode naboskab, initiativtagere og ildsjæle er noget af det ved Halsnæs, som gør, at jeg holder umådelig meget af at bo og leve her. Der er så mange eksempler, og jeg vil nævne et par stykker.

I Ølsted ser vi for eksempel de lokale tage initiativ til en ny scene i Ølsted Grusgrav. Det giver mulighed for at opleve og dele musikarrangementer i skønne omgivelser. I Liseleje er mange inddraget i byens udvikling, for eksempel omkring ankerpladsen, som vil give nyt liv til området. Det er både borgere og erhvervsdrivende, der er gået sammen.

Jeg vil også nævne et eksempel fra Frederiksværk, nemlig karl-e. karl-e er blevet et samlingssted, hvor man lige kan stikke hovedet ind til en kop kaffe og en snak eller et foredrag og måske lige afprøve en ide. Igen har gode lokale kræfter taget initiativ til den nye forening, som giver forskellige folk mulighed for at mødes over fælles interesser - og at lade mennesker med forskellige interesser blive inspireret af hinanden. Det er ikke for fint, og det føles ægte.

Vi hører det tit, og det kan jeg godt forstå. For en god historie er værd at fortælle igen og igen. Hundested Havn - fra færge- og fiskerihavn til et maritimt kulturelt centrum med oplevelser. Det er ikke nogen hemmelig, og mange har efterhånden også lagt mærke til det. Det er skønt at opleve sandskulptur-festivallen, den flydende scene, Klap en fisk og inspirerende forretningsdrivende. Det tager nogle år at løbe i gang, men igen er der tale om ildsjæle, som brænder og forfølger en ide.

Jeg ved ikke, om en borgmester må sige, at det er "fedt". Men jeg synes, det er fedt! Og det gør, at jeg og mange andre holder så meget af at bo og leve lige her i Halsnæs. Vi har også den rå natur. Der er vandet. Der er vores historie og kultur. Der er foreningerne og idrætten. Der er erhvervslivet og industrien. Og der er ildsjælene.

I 2016 vedtog byrådet en ny vision for hele Halsnæs. I 2017 og årene frem er det op til os alle at udfolde visionen kreativt i fælles retning. Kommunen som organisation er faktisk kun en lille del af det at bo og leve i Halsnæs. Det er os alle - de samlede kræfter - der gør Halsnæs tydelig og relevant for os selv, vores gæster og mulige tilflyttere. Det er de samlede kræfter, som kan sikre en ærlig, positiv og langsigtet bevægelse af Halsnæs.

Halsnæs Vision 2030 er helt kort: "Oplev det rå og autentiske Halsnæs - det er ikke for fint, og det føles ægte." Hvis du er nysgerrig, kan du allerede nu besøge hjemmesiden: oplevhalsnaes.dk

Vores ambition er blandt andet at støtte op om de lokale initiativer. Byrådet har oprettet en større visionspulje til det formål. Vi har også valgt at give de tre lokalråd en pose penge hver. Pengene skal bruges til at udfolde visionen kreativt efter lokalområdets egne ideer og ønsker. Det glæder vi os meget til at følge.

Vi håber også, at for eksempel Frederiksværk Stålmand næste år er et initiativ, som foreninger, borgere og handelsdrivende ser som et sjovt og værdifuldt event, der er værd at være en del af.

I 2017 skal vi fortsætte dialogen om folkeskolens udvikling i Halsnæs. Det skylder vi børnene, de unge, medarbejderne og forældrene. Den fysiske udbygning af vores skoler vil også stå færdig, når den samlede Hundested Skole står klar.

Vi vil investere mere i vores idrætsanlæg. Og for de selvhjulpne ældre sætter vi nu gang i, hvordan vi kan etablere et nyt aktivitetstilbud "Parasollen" i Hundested gerne i 2017, men senest i 2018. Vi udvider også åbningstiden på Bibliotekerne til kl. 6-23 alle dage, hvor det er muligt at betjene sig selv. Selvfølgelig vil du i den bemandede åbningstid stadig kunne få konkret råd og vejledning af vores engagererede bibliotekarer.

På sundhedsområdet vil jeg gerne nævne den udvidede akutsygepleje og -hjemmesygepleje for alle aldre døgnet rundt. Det er en ordning med rådgivning og hurtig behandling og pleje, som kan forebygge indlæggelse på hospital.

Til slut vil jeg fremhæve, at vi på miljø- og teknikområdet etablerer en højtvandssluse i centrum af Frederiksværk og går i dialog med borgerne om kystsikring af nordkysten med baggrund i nye tekniske analyser. Et mere sikkert Halsnæs minimerer risikoen for oversvømmelse.

Der kommer til at ske mange spændende ting i 2017. Godt nytår.