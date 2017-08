Borgmester vil se på sportsby-projekt

Efter at have droppet det tidligere projekt om en Arena Halsnæs præsenterer man nu et nyt og større med en Kultur- og Sportsby med hal, koncertteater og en række andre faciliteter.

Han noterer sig også, at der er tale om det nyt forslag i forhold til det tidligere med Arena Halsnæs og er klar til at se på det med friske øjne.

- Det jeg særlig vil interessere mig for er, hvad foreningslivet siger til det, og hvordan økonomien er. Det kan give omfattende ændringer for foreningerne, som kan miste selvbestemmelsesret i forhold til de lokaler de har i dag. Samtidig har jeg forstået, at det ikke vil koste kommunen penge, og vi vil heller ikke kunne stille sikkerhed for et lån, siger Steen Hasselriis.