Alternativets Qasam Nazir Ahmad har mandag aften valgt at træde ind i kommunalbestyrelsen i Halsnæs Kommune som suppleant for Venstres Hanne Kjær Knudsen.

Borgmester mister flertal

Halsnæs - 24. januar 2017 kl. 04:00 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alternativets Qasam Nazir Ahmad har mandag aften valgt at træde ind i kommunalbestyrelsen i Halsnæs Kommune. Det oplyser han Frederiksborg Amts Avis.

Beslutningen betyder, at betyder, at der er flertal uden om Venstre-borgmesteren Steen Hasselriis(V).

- Jeg vil gøre alt for at fremme Alternativets politik, og det er mit store håb, at jeg kan bane vejen for en mere grøn og inddragende politik, siger Qasam Nazir Ahmad.

Han lægger vægt på, at situationen handler om muligheden til at føre grøn politik og drage erfaringer frem mod kommunalvalget om 10 måneder - ikke om at underkende borgmesteren.

Steen Hasselriis tager situationen med ro, men står ellers uvis overfor, hvad byrådets nye parti vil bringe.

- Jeg kender ikke Alternativets lokalpolitik, men har kun set dem udtale sig om landspolitik, så det bliver spændende at se, hvad det udmønter sig i, siger han.

Den specielle situation er opstået, fordi Qasam Nazir Ahmad i 2013 blev valgt som 2. suppleant for Venstre ved kommunalvalget. Efter to Venstre-politikeres stop er han nu i byrådet, selvom han i 2014 meldte sig ind i Alternativet, som han også er folketingskandidat for.