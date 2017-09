Foto: Allan Nørregaard

Borgmester: Penge vi ikke har behov for

Halsnæs - 15. september 2017 kl. 15:25

Halsnæs Kommune har fået grønt lys fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til at genindføre dækningsafgiften for erhvervslivet med de maksimale 10 promille, svarende til en øget skatteindtægt for kommunen på 9,4 mio. kr. Sker det, vil det blandt de nordsjællandske kommuner kun være Gribskov og Frederikssund, der ikke opkræver dækningsafgift.

Muligheden for skatteforhøjelsen bliver nu bragt i spil i de igangværende budgetforhandlinger. Det »røde« flertal i byrådet vedtog før sommerferien at søge om adgang til at genindføre afgiften, men borgmester Steen Hasselriis (V) appellerer til, at man ikke gør det.

- Jeg anser Socialdemokratiet for at være et ansvarligt parti. Jeg opfordrer det røde flertal til at ikke at benytte muligheden for at opkræve penge, som vi ikke har behov for, siger Steen Hasselriis og konstaterer, at afgiften vil gøre Halsnæs til et mindre attraktivt sted i forhold til nabokommunerne.

Samtidig slår Steen Hasselriis fast, at Venstre ikke vil være med i en budgetaftale, hvor dækningsafgiften genindgøres helt eller delvist. Så såfald ender det med et forlig udenom Venstre og Dansk Folkeparti med de 11 stemmer fra Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Gruppeformand for Socialdemokratiet Steffen Jensen slår fast, at man ikke ønsker at indføre den fulde afgift.

- Det kommer ikke på tale, det er ikke vores mål i sig selv at sætte skatten op, men afgiften kan være en god måde at skaffe likviditet til store investeringer, siger han.

Det var efter forslag fra Lisbet Møller (EL) at Halsnæs Kommune søgte om mulighed for at genindføre erhvervsskatten, og hun anser det som en stor sejr at det nu er muligt.

