Borgerligt nej til erhvervsskat

Halsnæs - 31. august 2016

Det borgerlige flertal i Halsnæs Byråd afviste på det ekstraordinære byrådsmøde onsdag morgen forslaget fra Enhedslisten om at søge om muligheden for at genindføre dækningsafgiften for erhvervslivet i forbindelse med den kommende budgetlægning.

Forslaget blev forkastet med 11 stemmer fra Venstre og Dansk Folkeparti på det kortvarige møde, der blev holdt i Familiehuset i Frederiksværk forud for de kommende to dages budgetseminar samme sted. Forslaget fra Lisbet Møller (EL) fik støtte fra SF og Socialdemokraterne, der var én mindre i gruppen til mødet, da Annette Westh måtte melde fra pga. sygdom og man ikke havde nået at indkalde en afløser med kort varsel.

Når forslaget fra Lisbet Møller blev behandlet nu, skyldes det at der skal ansøges til Kommunernes Landsforening inden 2. september om andel i skattepuljen til at forhøje/genindføre dækningsafgiften på erhvervsejendomme.

- Vi kan ikke følge forslaget, det er et forkert signal at sende til erhvervslivet, når vi ønsker mere gang i kommunen, sagde Ole S. Nielsen (DF).

- Vi kan ikke stemme for. Vi er glade for at vi har styrket rammerne for erhvervslivet i Halsnæs Kommune og vi vil fortsætte med det og ikke indføre en ekstraskat, sagde Sune Raunkjær (V).

Socialdemokraterne, der stemte imod da dækningsafgiften blev afskaffet i det forrige budgetforlig, kunne derimod godt følge Lisbet Møllers forslag om en ansøgning:

- Uden at lægge os fast på en promille vil vi gerne søge om det, midlerne har vi brug for, sagde gruppeformand Steffen Jensen (S).

Partifællen Torben Hedelund forstod ikke afvisningen fra Venstre og Dansk Folkeparti:

- Det er idiotisk ikke at søge om at have den mulighed. I kan bare stemme imod senere, konstaterede han.

På byrådsmødet blev det videre godkendt at Jan Eriksen overtager byrådspladsen for Emil Mortensen, der er flyttet fra kommunen.