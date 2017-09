Formanden for Torup Ting foreslår at oprette et andelsselskab, som skal have hånd i hanke med byens udvidelse og købe og sølge jord. Borgerne skal tage stilling til foreslaget om to uger. Foto: kdd

Borgere vil styre ny bydel med andelsselskab

Halsnæs - 05. september 2017

Når landsbyen Torup med cirka 300 indbyggere i fremtiden skal udvides med bydelen Torup Syd, så håber Peter Plant, at lokaldemokratiet får mere end bare ét enkelt ord indført. Som formand for Torup Ting præsenterer han den 19. september et forslag på byens borgermøde om at stifte et andelsselskab, Torup Andel, som skal have styring med udvidelsen af byen.

- Ambitionen er, at Torup Ting og borgerne bliver dem, som får hånd i hanke med udviklingen i Torup Syd. Vi vil gerne prøve ideen af med et andelsselskab, som skal stå for den gradvise udvidelse af Torup - i tæt samarbejde med Halsnæs Kommune, og lægger derfor et forslag om drøftelse op på borgermøde, siger Peter Plant.

Kommunen og Torup Ting har allerede aftalt at udviklingen af en kommuneplan og en lokalplan for Torup Syd kommer til at ske i samarbejde mellem parterne. Men med andelsselskabet Torup Andel håber Peter Plant, at de lokale kan påtage sig mere ansvar.

- Lokal udvikling trives bedst med lokale kræfter, og vi er parate til at tage et ansvar, både i forhold til planlægning, borger-indflydelse og økonomi. Vi er ambitiøse i Torup og tager lokaldemokratiet alvorligt, siger Peter Plant.

Konkret skal det ske ved, at interesserede borgere og sponsorer poster penge i andelsselskabet, som herefter står for at købe og sælge jord. Andelsselskabet skal herefter være en ramme eller paraply for de andelsforeninger, som skal være bygherrer på dele af jorden.

Peter Plant hæfter sig ved, at andelstanken flere gange er udført med stor succes i Torup, blandt andet på Dyssekilde Station og på bageriet Kornsang