Boplads Hundested åbner

På lørdag 17. september indvies »Boplads Hundested« ved Fakta på hjørnet ved Nørregade 5 og 9A. Helge Friis, formand for Udvalget for Vækst og Erhverv i Halsnæs Kommune, forestår den officielle indvielse, arkæolog Esben Aarsleff fra Nordsjællands Museum fortæller om bopladsens historiske betydning og Bopladsens Venner præsenterer stedet. Der er drikkelse og snacks til de fremmødte ved arrangementet, der indledes kl.11.00.

Midt i Hundested fandt arkæologerne i 2011 spor efter mennesker fra jægerstenalderen og helt frem til 17/1800-årene. Sporene lå bevaret lige under overfladen og vidnede om gentagen tilbagevenden til spidsen af Halsnæs op gennem tiden. For 7000 år siden kom de første mennesker til stedet. De bosatte sig midlertidigt og bedrev fiskeri og jagt. For ca. 2500-3000 år siden var der igen en mindre boplads på stedet, som efterlod sig ildsteder. Det var disse man fandt rester af ved udgravningerne i 2011, hvor man i første omgang troede at det handlede om et endnu ældre fund.