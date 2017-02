I samarbejde med arkitektfirmaet Kvorning design & kommunikation fra København, som arkitekten Arne Kvorning lægger navn til, har foreningen tænkt sig at bruge fem brugte 40 fods containere til kernen i huset. De kobles sammen og beklædes med trælameller på ydersiden, som skaber en bølge - helt i tråd med projektets navn. Ovenpå vil desuden være en tagterrasse på cirka 100 kvadratmeter. illustration: Kvorning design & kommunikation, København

Bølgen nåede i land: Klar til bedømmelse efter slutspurt

Halsnæs - 15. februar 2017 kl. 08:51 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det maritime aktivitets- og oplevelseshus på Hundested Havns kulturmole, som skal lyde navnet Bølgen, hvis det bliver en realitet, er stadig med i kampen om støtte fra Real Danias kampagne Underværker.

Den 3. februar klokken 12 ramte Underværker deadline for oprettelse af ansøgninger og indsamling af støtter. Kravet for at komme med til næste bedømmelsesmøde var en færdig ansøgning og minimum 200 støtter. Det levede 70 projekter fra hele landet op til. Blandt dem var Bølgen, men kun på grund af en slutspurt. Fiskeriets og Havnens Hus, som står bag projektet, opdagede først kampagnen meget sent i forløbet.

- Vi fik en mail fra Arne Kvorning (projektets arkitekt, red.) to og en halv dag inden deadline. »Det her skal prøves«, skrev han. Jeg troede egentlig ikke, at det kunne lade sig gøre at samle så mange støtter på så kort tid. Men det lykkedes med en kraftpræstation, siger Finn Nyhuus, formand i Fiskeriets og Havnens Hus, til Frederiksborg Amts Avis.

Fiskeriets og Havnens Hus er i forvejen kendte aktører på Hundested Havn og står bag Fyrbåken, Klap en fisk-platform, Hundested-motoren og et væld af udstillinger. Bølgen skal være den frivillige forenings nye tilholdssted, hvorfra de kan fortælle om Hundesteds maritime kulturarv og natur.

I alt har 1656 på de knap to dage kigget på Hundested-projektet, og 308 har tilkendegivet deres støtte med en »tommel op«.

Bølgen skal nu vurderes af et syv-mand stort bedømmelsesudvalgs. De projekter, som udvælges til støtte bliver offentliggjort i foråret. I alt er budget på Bølgen to mio. kroner, og foreningen har ansøgt Underværker om 800.000 kr.

- Vi håber at få de midler, som vi har søgt om, så vi kan realisere vores Bølge-projekt. Gør vi det, satser vi på at gå i gang med projektet sidst på året, så det står klar til sæsonen 2018, siger Finn Nyhuus.

Processen med at stampe penge op af jorden har været i gang længe, og formanden vil gerne snart beskæftige sig med selve huset.

- Jeg er ved at være træt af at søge fondsmidler. Jeg vil hellere bruge krudt på at få indhold i Bølgen, for vi har en frygtelig masse ideer.