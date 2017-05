Nobina fik sidste år smadret seks sidespejle på én sommermåned. Foto: Kasper Daugbjerg

Blomster og flagstænger driller busser

Halsnæs - 08. maj 2017 kl. 08:40 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Blomsteropsatser og flagstænger har i årtier bragt sommerstemning langs vejene i Liseleje, men buschaufførerne i Nobina nærer ikke de samme positive følelser for udsmykningen, som byens erhvervsliv og de mange gæster. Halsnæs Kommunes administration har fået flere henvendelser fra Nobina, som sidste år oplevede at seks sidespejle blev kørt smadret på én sommermåned, fordi flagstænger og blomsteropsatser gør det svært for busserne at passere modkørende trafik. Det kostede selskabet omkring 60.000 kroner.

»Der skal derfor ses på muligheder for, hvordan man kan forbedre fremkommeligheden og trafiksikkerheden for både de bløde trafikanter og den tunge trafik«, skriver administrationen i en sagsfremstilling til miljø- og teknikudvalget og henviser til, at blomsterkasser og flagstænger også gør trafikken mere usikker for cyklister og fodgængere.

Der er ønske fra erhvervsforeningen i Liseleje om, at man kan finde en løsning, så de kan beholde flag og blomster, som er en del af turistattraktionen i Liseleje. Det fremmer bylivet og er med til at skabe den karakteristiske sommerstemning i Liseleje.

- Det, vi har fået af vide, er, at det er et lovkrav, at der ikke står noget langs kantstenskanten. Det skal stå en halv meter fra vejen. Det lovkrav, synes vi, er noget fjolleri, men vi arbejder positivt videre sammen med kommunen om en løsning, siger Søren Reinholdt Hansen, formand for Erhvervsforeningen for Liseleje og Omegn

Administrationen har været i løbende dialog med erhvervsforeningen i Liseleje, og efter sagen den 2. maj var på miljø- og teknikudvalgets bord, er der en løsning på vej.

I følge referatet fra mødet bliver flagstængerne flyttet længere ind, så de står mellem fortov og bygninger, mens blomsteropsatserne kommer til at hænge i lystmasterne. Kommunen bidrager med 33 procent af omkostninger - cirka 36.600 kroner - mens erhvervsforeningen selv står for drift og vedligeholde.

- Vi arbejder på en løsning, hvor flagstanget sættes i skellet ved fortorvets inderkant og hænger ud mod vejen. Det skaber en flot flagallé, som folk kan gå nedenunder, siger Søren Reinholdt Hansen, som ikke er sikker på, at løsningen vil være klar allerede til sommer. Derfor ønsker erhvervsforeningen dispensation til at sætte flagene op.

- Bare vi kan få lov at sætte flag op i år, så kan vi arbejde videre med det andet. Det skal ikke være hurtige hovsa-løsninger, siger han.