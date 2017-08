Steen Hasselriis og Jens Veggerby førte feltet an op over Thors Bakke foran Kim Vilfort og Martin Albrechtsen. Fotos: Niels J. Larsen

Billeder: Team Bodenhoff flot i mål

- Det har været ni forrygende dage med et fantastisk team. Kvaliteten er blevet højere, vi har lært hinanden bedre at kende. Omkring 300 ryttere har fulgt os undervejs, og vi har mødt Familien Danmark. Danmark er et giver-land, sagde Claus Bodenhoff, der i 2015 tog initiativet til cykelturen Danmark Rundt for at støtte kræftramte børn og deres familier og siden bare har set sit projekt vokse.