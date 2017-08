Se billedserie Menighedsrådsformand Per Løth placerer grundstensdokumentet.

Send til din ven. X Artiklen: Billeder: Rejsegilde i sognegården Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Billeder: Rejsegilde i sognegården

Halsnæs - 16. august 2017 kl. 10:32 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da den gamle sognegård i Frederiksværk blev revet ned i foråret, fandt man det grundstensdokument, som var nedlagt, da sognegården blev bygget som menighedshjem for 50 år siden den 7. september 1967. Og ved tirsdagens rejsegilde på den ny sognegård lagde menighedsrådsformand Per Løth et nyt grundstensdokument samme sted.

Dokumentet redegør for baggrunden for byggeprocessen, og så må det vise sig om det bliver fundet om 50 år eller senere, alt efter hvor længe den ny bygning kommer til at stå.

Selve byggeprojektet til 16 mio. kr. forventes færdigt ved nytårstid. Den ny sognegård bliver lidt større end den gamle, som man vurderede at det ville blive for omkostningstungt at ombygge. Bygningen får et højt, markant glasparti ud mod kanalen og er som arkitekt Thomas Krogh Jørgensen, tegne-stuen ApS i Frederikssund, konstaterede ikke et traditionelt byggeri.

Der er tænkt kreative løsninger, og det passede også til fungerende provst for Frederiksværk Provsti Steffen Ravn Jørgensen, der konstaterede at »hos Vorherre er intet symmetrisk«.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.