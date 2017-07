Billeder: Nye livreddere på vej

Sådan er det nemlig gået for en af de tre instruktører i Liseleje. 19-årige Mathias Marsengo fra Helsingør har flere år været på Ocean Rescue Camp i Tisvildeleje og har de seneste to år virket som livredder og instruktør på de samme camps. Også en anden tidligere camp-deltager er i dag aktiv som livredder.

Mathias Marsengo har stået for undervisningen af de 18 børn sammen med 23-årige Mai Hjelmgaard og 21-årige Bjørn Bremholm. Normalt afvikles et ugeforløb for begyndere og et andet »advanced« for de mere øvede og ældre børn, men i denne uge i Liseleje har holdene været slået sammen med fem på advanced - fire drenge og en pige - og 13 på basisholdet.