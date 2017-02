Billeder: Mange gæster til 100-årsdag

Se billedserie Den ny mindeplade på Preben Boyes skulptur blev studeret, inden gæsterne trak ind i Ågalleriet, hvor 10 årsdagen for Hans Futtrups fødsel blev markeret. Foto: Niels J. Larsen

Halsnæs - 23. februar 2017

At have omkring 60 gæster til sin 100 års fødselsdag er ganske godt gået. Især når man selv har været død i over 20 år!

Sådan var det tirsdag for Hans Futtrup, da taknemmelige kulturinteresserede markerede 100-året for Hans Futtrup, der har lagt navn til en sti i Krudtværksområdet, men derudover sået mange flere kulturelle frø over hele byen og kommunen.

Hans Futtrup fik oprettet Kulturelt Samråd i 1978, og han banede vejen for det nuværende kunstnerhus, der var tæt på at blive jævnet med jorden af bulldozere. Og han sørgede for at få opsat kommunens første skulptur i det fri rum.

Ved den - Preben Boyes »Det sandede. Det stenede. Det lykkelige« - holdt formand for Frederiksværk og Omegns Kunstforening Annette Aare velkomsttalen ved mindearrangementet, hvor hun fremhævede Hans Futtrups evner som forhandler overfor særlig politikerne og fortalte historien bag erhvervelsen af skulpturen, som Preben Boye solgte for én krone - som han i øvrigt satte i glas og ramme som minde.

I dagens anledning blev skulpturen genindviet i forbindelse med at den er blevet forsynet med en ny plade. Efter arrangementet ved skulpturen trak deltagerne ind i Ågalleriet, hvor der ventede forfriskninger, flere taler og underholdning ved Musikskolen.

Hans Munk Futtrup flyttede efrer et mangeårigt virke som lærer til Frederiksværk som 60-årig i 1977. Han var formand for Kulturelt Samråd i sammenslutningens første 13 år. Han døde i 1996.