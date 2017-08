Billeder: Gymnasiestart med tovtrækning og indviklinger

Det kan godt være, at der kun er startet én ny HF-klasse på Frederiksværk Gymnasium, men drengene og pigerne fra 1.P viste sig altså at være de stærkeste til tovtrækning, da de ca. 160 nye elever på gymnasiet fredag formiddag var samlet til teambuilding- og introdag ved Asserbo Slotsruin.

For 1. Y startede med en opgave to og to med hver en snor mellem håndleddene, hvor det handlede om at få viklet sig ud af hinanden. Det gav problemer for alle.