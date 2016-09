Billeder: Asserbo Kiosk får legehus

Den sidste rest af Asserbohus får i disse dage nyt liv. Det handler om »Pandekagehuset« - legehuset med de fine tegninger af H. C. Andersen-eventyr. Det står nu foran Asserbo Kiosk, hvis indehaver Bente Laursen har fået huset foræret af Hans Lybecker, der købte Asserbohus og rev det ned for at udstykke området til luksussommerhuse.

- Jeg har fået det for at vi kan bevare det. Frivillige er igang med at sætte det i stand, lige nu er gulvet ved at blive skiftet, en snedker laver døre og vinduer i gammel stil, og en lokal dame har tilbudt at male eventyr-tegningerne op, fortæller Bente Laursen.