Billeder: Afsked med årgang der har fyldt godt

Gymnasiet kan prale af, at have en af Danmarks tre bedste Forskerspirer indenfor humaniora, såvel som fire kandidater fra "Akademiet for Talentfulde Unge" og et futsal hold, som vandt årets gymnasiemesterskab.

- Målet har jo aldrig været, at I alle skal ende som professorer eller kvantefysikere, selv om nogen af jer uden tvivl gør det. Målet har aldrig været, at vi efter jeres eksamen skulle kunne måle med centimetermål, eller veje på en guldvægt, præcist hvilken nytteværdi, I nu kan bidrage med. Nej, målet for Frederiksværk Gymnasium og HF har altid været at bidrage til at udvide jeres horisont, at øge jeres evner til at se sammenhænge i denne komplicerede, globale verden, at skabe øget viden og bevidsthed hos hver enkelt af jer om hvem I er, og hvilke muligheder I har for at gå ud og blive til noget og få et godt liv, sagde Johnny Simonsen.