Benny drak buskaffe med politikere

Halsnæs - 30. januar 2017 kl. 10:38

- I behøver ikke være nervøse for, at der ikke er plads. Vi får den for os selv, siger Benni Göttsche og sipper til sin kaffe.

Den 86-årige mand fra Kregme er næsten blind og bevæger sig ikke af sted på egen hånd. Denne december dag er han - som så ofte før - taget i Aktivitetshuset Paraplyen i Frederiksværk med sin kone, Lise. Her bruger Benny motionslokalerne, mens konen er kreativ, men i dag må træningsmaskinerne passe sig selv. Benny Göttsche har i stedet taget plads ved et rundt bord for at tage en tår kaffe og en alvors snak om busruter med to af byrådspolitikerne i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen(S) og Annette Westh(S) og med lederen af Aktivitetshuset Paraplyen, Mie Madsen.

- Jeg har kørt med bussen både morgen, middag og aften. Der er tomt. Jeg har også fået en dame i Paraplyen til at tælle passagerer med mig. Det var hurtigt klaret. Der var ingen, siger Benny Göttsche.

Årsagen til mødet er bus 324. Ruten, som har kørt mellem Hillerød og Halsnæs, blev nedlagt den 13. december 2015, som et led i Halsnæs Kommunes nye busplaner. Det ærgrer Benny Göttsche, som var fast bruger af bussen.

- I nedlagde bus 324, fordi der ingen var med. Men har i talt med chaufførerne om det? Der var flere med, end der er med den nye rute, siger Benny henvendt politikerne.

Halsnæs Kommune vedtog i august sidste år et nyt busnet. De tre lokale linjer 326, 327 og 328 (tidligere 391) bliver omlagt, så flere borgere i følge kommunen får mulighed for at tage bussen og nye skiftemuligheder mellem bus og tog opstår. Med omlægningen får borgere, der bor i den østlige del af Hundested, i Evetofte og i Brederød og Auderød kortere til kollektiv trafik, idet der langt oftere vil køre busser på Frederiksværkvej i Hundested, på Evetoftevej og på Auderødvej.

391 kører midlertidigt til Kregme, som erstatning for noget af den betjening, der forsvinder ved at nedlægge 324 i Halsnæs Kommune. Der er dog ingen kørsel i weekender og ikke lige så hyppige afgange i hverdagene.

- Det er ikke en spareøvelse. Vi bruger stadig det samme beløb. Omlægningen betyder, at nogle oplever bedre busdækning, mens andre får dårligere, siger Annette Westh(S).

- Helt klart dårligere, kommenterer Benny straks.

- Når der er så mange ønsker til busplanlægningen, er det svært at opfylde alle. Men hvis der er klare fejl og mangler, skal vi selvfølgelig kigge på det. Vi er her for at lytte og se og tage det med videre til den evaluering, som er til sommer. Hvis der er tomme busser hele tiden, skal vi selvfølgelig se på det, siger Steffen Jensen.

Den offentlige trafik er livsvigtig for Benny Göttsche. Han har næsten intet syn tilbage og ser ikke nok til at læse eller skrive. Og slet ikke nok til, at han vil bevæge sig af sted på egen hånd. Derfor bruger han de kommunale busser til at komme rundt og har fået et særligt forhold til chaufførerne.

Tidligere - for otte-ti år siden - boede han i Lynæs, men det var besværligt at komme omkring og besøge børnene, efter synet var blevet for dårligt til at køre bil. Han flyttede derfor til Kregme for at komme tættere på gode offentlige forbindelser.

I dag er realiteten en anden, synes han. Forbindelserne til Frederiksværk er blevet dårligere, og skal han mod Hillerød er det en tur på flere timer.

- Efter afskaffelsen af rutebilen til Hillerød tager det to timer og 18 minutter at komme derhen. Vi tog tid på det forleden. Vi tog først bussen til Ølsted Station. Der kan man lige nå at se toget kører, når man ankommer. Så ventede vi 28 minutter og tog næste tog til Skævinge, siger Benny.

Herfra går turen videre med rute 324 - som er nedlagt i Halsnæs, men fortsat kører i Hillerød. Med den gamle bus tog turen 25 minutter.

- Det er hovedrystende, konstaterer Benny.

Selvom Benny er centrum for samtalen i Paraplyen, handler hans fodarbejde og hans protester ikke om ham.

- Det er ikke kun mig, det går udover. De nye busser rammer skolelever, elever til gymnasiet og andre ældre, siger han.

Den påstand giver Mie Madsen ham ret i.

- Der var flere svagtgående, som benyttede 324 hertil. Mange tager nu toget, men ikke alle. Og for folk på Strandvejen er der langt herhen, siger Mie Madsen.

Benni griber straks stafetten med en historie.

- Jeg så en ældre dame stå og vente på busstoppestedet ved Strandvejen. Jeg fik buschaufføren til at stoppe der, for vi var kun os i bussen. Så spurgte jeg, hvad hun ventede på.

- »Bussen«, sagde hun. Så kommer du til at vente længe, måtte jeg sige.

Efter kaffe og snak hopper Benny Göttsche og Steffen Jensen på bussen. Desværre for Bennys sag, er den ikke tom. En enkelt dame har taget plads i bussen.

- Det viste sig, at hun var med den forkerte bus. Til gengæld stod der en på senere, som skulle ud til Lille Kregme og handle i Rema. På grund af de nye busruter skal hun bruge 45 minutter på at gå tilbage, fordi der ingen bus kører.

- Ellers var der tomt i bussen til vi nåede Løvdalen. Der kom en del folk på, men de har jo intet med ruten ad Strandvejen at gøre, forklarer Benny til Frederiksborg Amts Avis efter busturen.

- Jeg håber, at de gør noget ved det. De kunne jo ikke love noget, men jeg stopper ikke bare af den grund, siger Benny Göttsche og funderer over, om han gik hårdt nok til politikerne.