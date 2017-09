Se billedserie Susanne Stauns debatbog om mediernes møgkællinger udkommer den 22. september - hun forudser injuriesøgsmål i kølvandet og har lave t en mindre opsparing for at få råd til eventuelle retssager. Foto: Jørgen Asmussen Foto: Jørgen Asmussen

Balladebog om medier og møgkællinger

Halsnæs - 10. september 2017

Forfatter forudser sagsanlæg i kølvandet på ny bog. Medierne er skyldige i noget der ligner karaktermord på et helt køn, mener Susanne Staun.

Når "Mediernes Møgkællinger - magt, myter og misinformation" snart ligger i landets boghandler, forudser Halsnæsforfatteren Susanne Staun op til flere injuriesøgsmål. Og det tager hun fuldstændig roligt.

- Jeg har simpelthen lavet en opsparing, som vil kunne dække de omkostninger, der måtte komme. Det er jo sådan, at selvom man vinder en sag, så får man ikke godtgjort hele det udlæg, man har til advokater. Ytringsfriheden her i landet er, med andre ord, kun for de rige, mener hun.

Susanne Staun er ikke bange for balladen, som bogen måtte afstedkomme.

- Det må man tage i stiv arm, når man arbejder med de her sager. Der er tale om mænd med en stærk hang til klagevirksomhed - hvad jeg allerede har oplevet blandt andet i form af trusler, injuriesøgsmål og politianmeldelser i forbindelse med en tidligere udgivelse.

Bogen Mediernes Møgkællinger er Susanne Stauns 18. udgivelse. Hun er mest kendt for sine krimier, herudover har hu skrevet blandt andet to bøger om sprog og dette er hendes første debatbog.

Forsiden har et billede af en kvinde, en heks, der bliver brændt på bålet - og det er bogens tese:

At medier og interesseorganisationer får kvinder, især mødre i skilsmissekonflikt, til netop at fremstå som løgnagtige og manipulerende i en sådan grad, at det ligner karaktermord på et helt køn.

Grædende fædre

Ifølge Susanne Staun fremstiller medierne mødre som onde kvinder, der fremsætter falske anklager og bruger alle de væmmelige tricks med det formål at monopolisere deres børn og efterlade en hale af grædende fædre i deres kølvand. Men hverken statistikker eller den aktuelt bedste viden fra nationale og internationale forskere kan levere dokumentation for den virkelighed, medierne præsenterer, mener forfatteren.

- Jeg har analyseret mediernes dækning af kvinder i de seneste to år, og særligt mødre i situationer, hvor der er kamp om barnet - og må konkludere, at den offentlige mening om disse kvinder er medieskabt. Når jeg har ordet myter med, er det fordi, pressen og interesseorganisationer dygtigt har bygget på heksemyten om kvinder som løgnere og manipulatorer, siger forfatteren

Statistikken

Susanne Staun anfører som eksempel:

- Når en kvinde for eksempel i en skilsmissesag fortæller, at et barn har talt om noget, der kan tolkes som et seksuelt overgreb, så er der ingen, der tror på hende. Så er det et såkaldt "beskidt trick«, som kvinder og deres advokater bruger i skilsmissesager, siger forfatteren.

- Og når barnet selv siger det, mener man, at barnet af moren er manipuleret til at sige det. Men sammenholdes dette med statistikker fra SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd), ved vi, at omkring 739, eller 1,2 procent i en børneårgang oplever seksuelle overgreb indenfor familien. Det svarer til, at 12.653 danske børn i en årgang på et hvilket som helst givet tidspunkt har været udsat for overgreb. Kun 6,8 procent af overgrebene fører til anmeldelse, og kun 3,4 procent fører til domfældelse.

Det er i lyset af de tal, at kvinders såkaldte falske anmeldelser af incest skal diskuteres, siger Susanne Staun.

- Når medier vælger at fokusere på løgnagtige kvinder, er det, fordi folk hellere vil høre den historie end om realiteterne. Seksuelle overgreb i familierne er ikke en god historie - den virkelighed er simpelthen for ulækker.

Truffet

Forfatteren imødeser injurieanmeldelser på baggrund af de mange navngivne cases, hun bruger til at illustrere sagerne med. Der er ifølge hende tale om mænd, der er trådt frem i offentligheden og har fortalt en historie, der bekræfter mediernes syn - men det er historier, som, når man piller dem fra hinanden, har meget lidt bund i virkeligheden, mener forfatteren.

En række mænd vil altså, forudser hun, føle sig truffet, og det samme vil fædreorganisationer og flere journalister, som har dækket sager af denne karakter i årenes løb.

Forfatteren har allerede været igennem én injuriesag på basis af sin seneste roman Velkommen til mit Mareridt - som hun vandt.

Velkommen til mit Mareridt og en efterfølgende blog beskrev netop skilsmisse i det såkaldte højkonfliktområde, og bloggen gav hende i øvrigt Dansk Kvindesamfunds Mathildepris i 2016.

- Jeg og flere andre, som debatterer på det her område, er til overflod et utal af gange blevet politianmeldt af Foreningen Far, uden at politiet har rejst hverken tiltale eller sigtelse. Så det er ikke uden grund, at jeg forventer mere ballade, når Mediernes Møgkællinger udkommer.

Og det gør den på forlaget Gyldendal den 22.september.